Ce pensie are, de fapt, Dumitru Dragomir după recalculare. E printre puținii pensionari din România care primesc lunar o asemenea sumă

Într-un dialog incendiar cu Horia Ivanovici, . Suma este, cum era de așteptat, foarte mare pentru omul de rând. Cu toate acestea, Mitică Dragomir a contribuit cu 6.000 de euro lunar timp de 10 ani pentru acest drept.

Ce pensie are, de fapt, Dumitru Dragomir după recalculare

îmi pare rău, chiar dacă aveam salariu mare și am pensie bună acum. Mă tot înjură Ceaușescu ăla că am pensie mare.

ADVERTISEMENT

Da mă, mi-a mărit acuma cât ai tu pensie, mi-a mărit acuma. Ce vreți, dacă am plătit. Am dat 6.000 de euro, lună de lună, 10 ani. Am dat la stat, ce aveți cu mine?”, a comentat Mitică Dragomir situația.

”Acuma iei 100 de milioane pensie (n.r. 10.000 de lei)”, a intervenit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MAX Profețiile lui Mitică. ”Ce, asta e pensie? La 6000 pe lună? Aproape 200 de milioane iau (n.r. 20.000 de lei)”, a replicat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Concluzia a tras-o tot Horia Ivanovici: ”Să fii sănătos dacă ai plătit taxele”. Mitică Dragomir și-a adus aminte că a fost și un parlamentar de succes, care a dat celebra Lege a lui Mitică, contestată de mai bine de 20 de ani de ultrași, dar apreciată de spectatorul de rând.

Legea lui Mitică, mândria lui Mitică Dragomir din vremea când era parlamentar

Așadar, . ”Că îmi dă pensie de la Parlament, am muncit și pentru aia. Sunt singurul din această țară din Opoziție am scos o lege organică singur.

ADVERTISEMENT

Care dăinuie și astăzi. N-am frecat manganul. Mi-am rezolvat bătrânețile, cine nu își rezolvă e un prost”, s-a mândrit Mitică Dragomir. Există, însă, șanse mari ca această lege să fie schimbată în viitor, după mai multe întâlniri între ultrași și politicieni.

Suporterii din România au început în urmă cu mai multe luni un protest comun al tuturor galeriilor, sub sloganul ”Liber să fiu ultra”. Aceștia nu mai vor să fie interziși la meciuri pentru orice lucru banal și, mai mult, cer ca torțele să nu mai fie interzise pe stadioane.

ADVERTISEMENT

Gândită în principiu drept o lege menită să oprească violența de pe stadion, de altfel un adevărat flagel, legea a dat o putere mult prea mare Jandarmeriei, care a comis deseori abuzuri. Ultrașii cer, așadar, anularea legii și înlocuirea ei cu o altă lege mult mai permisivă.

Ce pensie are, de fapt, Dumitru Dragomir după recalculare. E printre puținii pensionari din România care primesc lunar o asemenea sumă