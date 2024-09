Pensia recalculată a lui Irinel Columbeanu. Cât primește fostul milionar după noile calcule? Nu își poate acoperi toate cheltuielile lunare cu banii de la stat.

Ce pensie are, de fapt, Irinel Columbeanu, după decizia de recalculare. Ce poate face cu banii pe care îi primește de la stat

Irinel Columbeanu, odată un nume asociat cu luxul și bogăția, se află acum într-o situație cu totul diferită. Fostul om de afaceri, în vârstă de 67 de ani, trăiește într-un azil de bătrâni și depinde de o pensie modestă. Decizia de recalculare a pensiilor i-a adus o veste parțial bună, dar sumele rămân departe de stilul de viață pe care îl avea cândva.

Viața lui Irinel Columbeanu a luat o întorsătură dramatică în ultimii ani. Fostul magnat, care cândva se bucura de o avere impresionantă, s-a văzut nevoit să renunțe la tot luxul de altădată. după ce a pierdut zeci de milioane de euro din afaceri și a fost forțat să-și vândă proprietățile, inclusiv faimoasa vilă de la Izvorani.

Dar cum se descurcă financiar fostul soț al Monicăi Gabor? Pensia lui actuală e destul de modestă, insuficientă pentru nevoile unui azil. Norocul lui sunt prietenii care îl mai ajută.

Dar există totuși o rază de speranță. Noua lege a pensiilor, care intră în vigoare în septembrie 2024, îi va aduce o creștere. Se pare că va primi în jur de 2.000 de lei pe lună, notează

„Legea e bună. Nu am primit încă nicio decizie. Probabil și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2000 de lei lunar”, ne-a spus Irinel Columbeanu.

Studiile arată că întreținerea într-un azil costă între 3.600 și 7.000 de lei lunar. Deci, chiar și avea nevoie în continuare de ajutor.

În ciuda greutăților, Irinel a avut parte recent și de o bucurie mare. Fiica lui și a Monicăi Gabor, Irina Columbeanu, s-a întors în țară după 6 ani petrecuți în America.

Revederea de la aeroport a fost extrem de emoționantă. Irinel a fost surprins cu lacrimi în ochi, oferindu-i fiicei sale un buchet de flori.

„Sunt cea mai fericită fată din lume! Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta!” a declarat atunci Irina Columbeanu.