Ce pensie are Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea. Motivul pentru care nu ia toți banii pe card: „Pot să arăt fluturașul”

Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, a dezvăluit ce pensie ia de la statul român, după 44 de ani de muncă, dar și de ce nu îi intră toți banii pe card. Omul de afaceri implicat de-a lungul anului în multe controverse, având probleme penale, chemat deseori la DNA, are poprire „din cauza lui Stelu”, unul din oamenii cu care s-a luat de la bani în dosarul ANRP.

Ce pensie are Dorin Cocoș: fostul soț al Elenei Udrea nu primește toți banii pe card

Invitat în emisiunea lui Dan Diaconescu, Dorin Cocoș a spus că, după toate problemele cu legea de care s-a lovit, acum se poate declara un om mulțumit și că se bucură că necazurile au mai trecut. Fostul soț al Elenei Udrea a spus că are o pensie de 4.500 de lei, însă îi intră pe card doar 2.000, căci restul îi reține Fiscul.

„Am copii, sunt bine, mi-e bine. Am și pensie acuma, sunt pensionar, dar din cauza lui Stelu, 33% din pensie îmi ia ANAF, că mai am datorii la ANRP. Am 4.500 de lei pensie, dar nu iau decât 2.000. Pot să arăt fluturașul. După 44 de ani de muncă poate statul să îmi dea mai mult?”, a declarat Dorin Cocoș

Dorin Cocoș are de tras, așadar, după mega-ancheta DNA în care a fost implicat, alături de mai multe persoane cu greutate din perioada când Băsescu era președintele României. Dosarul ANRP a provocat mare vâlvă în țara noastră acum mai mulți ani, după ce procurorii au descoperit cum mai multe terenuri erau supraevaluate, iar despăgubirile ajungeau la zeci de milioane de euro.

Afaceristul, implicat în dosarul ANRP

Această sumă reiese dintr-o evaluare făcută de specialiști a unui teren din Parcul Plumbuita din București, care valora mai puțin în realitate. Din această schemă nu făcea parte doar Dorin Cocoș, ci și Gheorghe Stelian de la ANRP (cunoscut, pe scurt, ca Stelu), alți funcționari, dar și diverși oameni de afaceri. Chiar dacă persoanele condamnate în primă instanță au scăpat de pușcărie datorită unei decizii de prescripție dată de Curtea Constituțională, statul a dispus, totuși, confiscarea a 10 milioane de euro de la Dorin Cocoș. a mai spus că acești bani nu au ajuns niciodată la el, ci la alții, în apărarea sa.

Circ cu bocitoare la hotelul lui Cocoș: disputa lui Stelu de la ANRP a atins cote de neimaginat

Scandalul dintre Stelu de la ANRP și Dorin Cocoș ține până în zilele noastre. Recent, un spectacol suprarealist a avut loc în fața unui hotel al afaceristului din Capitală. Totul a pornit după ce Cocoș s-a prezentat în fața vilei lui Gheorghe Stelian, unde i-a cerut să îi dea banii pe care îi datorează, acolo aprinzând și o lumânare. Ca răspuns la gestul lui Dorin Cocoș, afaceristul s-a trezit în fața hotelului său cu bocitoare care au organizat un adevărat ”parastas” al șpăgii. În emisiunea lui Diaconescu, Cocoș a spus că fiul său i-a spus că Stelu ar fi apelat la o firmă profesionistă de bocitoare, căci ar exista astfel de servicii pe internet.

De ce a divorțat Cocoș de Udrea

Tot în emisiunea pomenită, Dorin Cocoș a spus și de ce a divorțat de Elena Udrea. Bărbatul a mărturisit că și-a dorit să o „trezească la realitate” pe fosta soție, care avea mari ambiții politice, deși lucrurile au început să se complice pentru ea, din punct de vedere penal, pe finalul celui de-al doilea mandat al lui

„Unul din motivele divorțului ăsta a fost: eu voiam să fac copii, iar ea nu vedea decât politică, iar eu voiam familie. Ea voia să fie președinta României. Eu am sperat ca acel divorț să o trezească puțin. De unde? Tot înainte, până la capăt, cu stângul pe tobă, știi cum se zice”, a adăugat Cocoș.