Ce pensie are Marin Condescu, fostul conducător de la Pandurii, după 45 de ani de muncă: "Mi-am mai luat un serviciu"

Marin Condescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți conducători de club din prima ligă. Ce pensie are fostul om numărul 1 de la Pandurii Târgu Jiu, o formație cu rezultate importante.
Adrian Baciu
07.03.2026 | 09:45
Ce pensie are Marin Condescu fostul conducator de la Pandurii dupa 45 de ani de munca Miam mai luat un serviciu
Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii, pensie importantă după 45 de ani de muncă.
Ajuns la 69 de ani, Marin Condescu este o figură de prim plan din fotbalul românesc al ultimelor decenii. Până în 2013, acesta a fost președinte la clubul Pandurii Târgu Jiu. Din păcate, această echipă a dispărut din peisajul ”sportului rege” din țara noastră. Într-un interviu acordat recent, fostul oficial al clubului din Gorj a oferit detalii despre pensia pe care o primește de la stat după 45 de ani de muncă.

Marin Condescu, fostul conducător de la Pandurii Târgu Jiu, dezvăluie ce pensie încasează. ”Mi-am mai luat un serviciu”

Marin Condescu a fost pentru o lungă perioadă de timp și lider sindical important în Gorj. La începuturi a lucrat la IRTA Târgu Jiu, în special înainte de 1989. Treptat, acesta a urcat rapid în ierarhia sindicală minieră. A devenit președinte al Uniunii Sindicatelor Miniere din Oltenia (USMO) și al Federației Naționale Mine și Energie (FNME). Din aceste poziții a avut influență majoră în Complexul Energetic Oltenia și în finanțarea fotbalului gorjean.

Într-o apariție rară în presa internă, Condescu a vorbit deschis despre cum decurge viața sa actuală, după ce a ieșit din lumina reflectoarelor. El nu mai activează de mai bine de un deceniu nici în fotbal și nici în lumea sindicală. Cu toate acestea, fostul conducător al echipei Pandurii și-a găsit un nou job. Lucrează la o firmă germană de construcții fotovoltaice.

În paralel, el este remunerat și de statul român. Suma lunară este una consistentă, mult peste nivelul mediu al pensiilor din România. Mai exact, Marin Condescu are o pensie de 10.000 de lei. ”(n.r. Ce pensie aveți?) 10.000 de lei, net! Ne-au oprit acum din nou impozit, dar noi sperăm să-l câștigăm. Nu e normal, fiindcă noi, toți cei care suntem la pensie, am plătit deja Statului o dată. Ăia sunt banii noștri! El (n.r. statul) ar trebui să ne dea nouă înapoi, dar acum ne și oprește din ei, ne mai impozitează o dată, deși ne-a impozitat 43 de ani, cât am cotizat acolo.

Acum, au pus dintr-odată cotizația asta, impozitul acesta de 10% pe o clasă despre care au spus ei că nu reacționează, să dea exemplul și la ceilalți. S-au lovit de un zid. Ne-au luat nouă banii și restul… Vedem ce se mai întâmplă. Eu am avut grupă de muncă. Noi, cei care am lucrat în industria minieră, avem grupe de muncă, eu am avut grupa doi. Și am avut 45 de ani”, a spus Condescu, pentru gsp.ro.

Întrebat dacă îi ajung banii, Condescu spune că nu. Astfel, și-a mai găsit un job. ”Mi-am luat și al doilea serviciu. Am avut norocul să lucrez la firma asta (n.r. cea germană), tot cu contract de muncă. Plătesc tot ceea ce trebuie la statul german. Plătesc în baza contractului și sănătate, și pensie, și banul curat în mână. Așa că am reușit, cumva, să găsesc soluții. Și e foarte bine”, a adăugat acesta.

Ce performanțe a realizat Marin Condescu alături de Pandurii Târgu Jiu

Din punct de vedere fotbalistic, de numele lui Marin Condescu se leagă cele mai mari performanțe din istoria clubului local din Târgu Jiu, Pandurii. Sub conducerea acestuia, clubul gorjean a trăit ”era de aur”.

A promovat în prima ligă în 2005, apoi a obținut locul 2 în Superligă (2012–2013) și a intrat ulterior în grupele Europa League (2013–2014, după o dublă istorică cu mult mai puternica Sporting Braga).

Problemele cu legea pe care le-a avut Marin Condescu. Ce condamnare a primit

Marin Condescu a avut, pe lângă performanțe, și probleme cu legea. În 2018, acesta a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Craiova, la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri private.

Condescu, alături de o altă persoană, au fost reţinuţi în toamna anului 2013. Erau acuzaţi şi trimişi în judecată pentru că au falsificat trei contracte de cesiune de creanţe cu o firmă care asigura tichete de masă pentru minerii din sindicatele conduse de cei doi, conform Adevărul. Fostul șef de la Pandurii a mai fost acuzat că a împrumutat de mai multe ori clubul gorjean cu bani obținuți printr-un credi bancar, iar la returnarea sumelor acesta ar fi retras sume mai mari. Astfel, a fost trimis în judecată pentru delapidare şi spălare de bani.

