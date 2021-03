Ce pensie are Mirabela Dauer: “Îi mulțumesc lui Victor Ponta dimineața, la prânz și seara!”

Mirabela Dauer (73 ani) a dezvăluit ce pensie sumă primește în fiecare lună de la Casa de Pensii, miercuri, în direct, în emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV.

Energică precum argintul viu, plină de voie bună și dornică să urce pe scenă – așa a apărut Mirabela Dauer la TV, după un an de pauză muzicală.

A recunoscut ca pandemia cauzată de COVID-19 i-a dat și ei viața peste cap, dar nu este gata să renunțe la plăcerea de a călători, motiv pentru care s-a vaccinat deja.

Cântăreața a dezvăluit și cum s-a descurcat cu cheltuielile în această perioadă, în care nu a avut spectacole, și a făcut un gest neașteptat în direct, în momentul în care a fost chestionată de Cristi Brancu în privința unui subiect sensibil: pensia lunară.

Mirabela Dauer, dezvăluiri despre pensie

“Sunt un om normal la cap și drămuit, pentru că toată viața mea am fost nevoită să am singură grijă de mine. În această perioadă am fost foarte, foarte drămuită și îi mulțumesc Lui Dumnezeu, că a avut grijă de mine”, i-a spus Mirabela Dauer lui Cristi Brancu.

Moderatorul TV a întrebat-o ce pensie primește lunar, dar artista a refuzat, inițial, să răspundă.

În cele din urmă, Mirabela Dauer i-a dezvăluit moderatorului de la Prima TV că are 1.300 lei pensie, la care se adauga cea de merit pe care o primește din perioada în care Victor Ponta s-a aflat la guvernare.

“Am avut o pensie de doi bani, dar domnul Ponta – mă rog în fiecare zi pentru sănătatea lui – este singurul care s-a gândit la artiști și ne-a ridicat pensia. Datorită acestei pensii de merit, am putut să îmi plătesc spitalul.

Nu este imensă, nu o car cu sacul, dar datorită acestei pensii eu am putut să plătesc analizele. Îi mulțumesc dimineața, la prânz și seara pentru că am putut fără să cerșesc!”, a spus Mirabela Dauer în emisiunea lui Cristi Brancu, refuzând să dezvăluie însă ce sumă de bani primește ca pensie de merit.

