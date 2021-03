Ce pensie are Monica Tatoiu? Încasează o sumă foarte mare de bani în fiecare lună

Monica Tatoiu, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din România, are o pensie de invidiat. Ajunsă la 64 de ani și încă nelipsită din platourile de televiziune, aceasta a dezvăluit cu sinceritate ce sumă încasează lunar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După ce s-a retras din activitatea profesională, ea fiind ani buni la conducerea unei cunoscute companii de cosmetice, Tatoiu a devenit o figură extrem de cunoscută în media internă prin desele sale apariții.

Aceasta nu a avut niciodată probleme financiare și nu va avea nici după retragere, dat fiind faptul că primește de la stat o pensie la care majoritatea românilor doar visează.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce pensie are Monica Tatoiu?

Tatoiu este cunoscută în România în special pentru sinceritatea de care dă dovadă în abordarea oricărui subiect despre care este invitată să vorbească. De la politică la showbiz, aceasta nu se sfiește să-și spună punctul de vedere, chiar dacă acesta deranjeze.

Fosta femeie de afaceri, ajunsă la 64 de ani, vorbește direct și când vine vorba despre pensia pe care o primește de la statul român. După o viață tumultuoasă cu o activitate în domeniul produselor cosmetice, Tatoiu se mândrește cu o pensie mult peste medie.

ADVERTISEMENT

”Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a mărturisit Monica Tatoiu, la o emisiune TV, scriu cei de la Viva.

De ce are Tatoiu o pensie atât de mare

Într-un interviu acordat recent, Monica Tatoiu explică și cum a ajuns să beneficieze de un astfel de venit după retragerea din câmpul muncii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Am o pensie mare, pentru că toate veniturile au fost trecute în cartea de muncă. Am fost obișnuită să muncesc de la 16 ani. Nu am renunțat să muncesc. Doar că acum o fac gratuit.

Dau meditatiii pe skype, am publicat două cărți, scriu două editoriale săptămânal, lucrez la o carte despre modul în care economicul a determinat politicul din ‘45 încoace. Acum învăț despre sistemele de înarmare. Merg la poligon la trageri”, a spus aceasta pentru Click.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tatoiu a scris și pe pagina ei de Facebook despre evoluția veniturilor ei. Plecată de la 600 de euro, aceasta a ajuns să aibă înscrisă pe cartea de muncă uriașa sumă de 10.000 de euro

”Dacă au nevoie de tine și nu sunt multe persoane competente, salariul crește. Eu am început cu 600 dolari și am terminat cu 10.000 euro pe cartea de muncă”, a dezvăluit Monica Tatoiu.