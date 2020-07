Ce pensie are Petre Roman. Fostul premier al României nu duce grija zilei de mâine

La 74 de ani, Petre Roman duce o viață liniștită, fără să aibă grija zilei de mâine. Fostul premier al României are asigurată o pensie decentă. 38.500, anual, ceea ce înseamnă, 3.200 de lei pe lună.

Anii pe care i-a petrecut în politică i-au sigurat o bătrânețe ușoară. Acum, se dedică întru totul familiei. Fostul premier s-a căsătorit cu Silvia Chifiriuc în urmă cu 11 ani și au împreună un băiat.

Înainte de revoluţia din ’89, Petre Roman lucra în sistemul universitar, specialist în fizica fluidelor şi poluarea mediului. Și el și Mioara Roman, femeia cu care era căsătorit la acea vreme, erau profesori universitari. Din decembrie 1989 viața i s-a schimbat radical.

Petre Roman a avut un rol foarte important în revoluția din ’89. A participat la baricada din centrul Bucureştiului pe 21 și 22 decembrie alături de tinerii revoluţionari, fiind primul care a rostit declarația împotriva partidului comunist chiar din sediul Comitetului Central.

Mai apoi, a intrat în politică și a devenit membru al Consiliului Provizoriu al Frontului Salvării Naţionale. A fost numit prim-ministru al României, pe 26 decembrie, funcție pe care și-a păstra-o până în 1991, dar și după ce și-a încheiat mandatul, a rămas activ în politică.

În urmă cu ceva vreme, într-un interviu acordat revistei OK! Magazin, Petre Roman a vorbit despre bătrânețe, despre activitățile pe care le are, dar și despre cea mai mare dorință pe care o are.

“Nu-mi e teamă. Dimpotrivă. A deveni un om vârstnic înseamnă că trăieşti. Ăsta e un dar important: acela de-a te putea bucura în continuare de cele pe care le-a lăsat Dumnezeu. Eu am acum şi un motiv foarte puternic. Vreau să-mi văd copilul crescând şi ajungând om”, a mărturisit Petre Roman.

