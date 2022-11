Ce pensie are Petre Roman în 2022. Primește pe lună cât iau mulți pensionari în aproape un an

Roman spune că are, pe lângă pensie, mai multe surse de venituri. ”Sunt bine plătit”, a transmis Roman la

Petre Roman câștigă 10.000 de lei pe lună din pensie

”Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor şi ţin nişte cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt şi preşedinte şi profesor la o universitate din Geneva pentru care de asemenea sunt bine platit şi am şi pensia mea. Am pensia mea şi pensia specială care a fost restabilită acum trei luni.

În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, cinci mandate, am pensia 10.000 de lei“, a mărturisit Roman.

Așadar, 10.000 de lei, în condițiile în care mulți români au în medie 1.000 de lei pe lună. Așadar, Petre Roman se poate lăuda că strânge într-o lună cât majoritatea pensionarilor din România într-un an.

În țara noastră, în funcție de câți ani au muncit. Mai exact e vorba, momentan, de o limită de vârstă pentru o pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parțial.

Persoanele născute după 1 iulie 1971 trebuie să participe obligatoriu și la Pilonul II de pensii, un fond de pensii administrat privat. De asemenea, persoanele născute între 1 iulie 1961 și 1 iulie 1971 pot contribui opțional la un fond de pensii administrat privat.

Între timp, în România există patru sisteme de pensii, conform legii: pensia de stat, cunoscută și Pilonul I, pensia privată obligatorie (Pilonul II), pensia facultativă (Pilonul III) și pensia ocupațională (Pilon IV).

Conform legii, contribuția obligatorie pentru Pilonul II e de 3.75% și e reținută automat din salariul brut. Momentan, vârsta de pensionare e de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, însă se vorbește despre o uniformizare a vârstei la 65 de ani indiferent de sex.

Potrivit unui calcul, . În august 2022, o pensie medie în România era de 1.776 de lei, deci mult sub veniturile lui Petre Roman.