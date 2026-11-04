Sport

Ce pensie are Rică Răducanu la 80 de ani. Dezvăluire surpriză: la ce club a câștigat cel mai bine

Cristian Măciucă
05.11.2026 | 00:14
Ce pensie are Rica Raducanu la 80 de ani Dezvaluire surpriza la ce club a castigat cel mai bine
ULTIMA ORĂ
Ce pensie are Rică Răducanu la 80 de ani! Suma uriașă pe care o câștiga fostul portar al Rapidului: „O Dacie era 70.000 de lei!”. FOTO: sportpictures.eu
Rică Răducanu a făcut dezvăluiri tari în legătura cu situația sa financiară la podcastul "Prietenii lui Ovidiu", realizat de Ovidiu Ioanițoaia. Fostul mare portar a spus ce pensie încasează în prezent, dar și câți bani lua când juca fotbal
ADVERTISEMENT

Ajuns la 80 de ani, Rică Răducanu rămâne unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria fotbalului românesc. Fostul goalkeeper a făcut dezvăluiri incredibile despre situația sa financiară. „Tamango” a spus ce pensie are și câți bani câștiga în perioada în care era în activitate.

Ce pensie are Rică Răducanu la 80 de ani

Rică Răducanu este în continuare un personaj emblematic al fotbalului românesc. Fostul portar de la Sportul, Rapid, Steaua sau naționala României, renumit pentru umorul său inconfundabil, a dezvăluit ce sumă de bani primește în prezent de la statul român.

ADVERTISEMENT

La 80 de ani, fostul internațional român are o pensie de 2400 de lei. Rică Răducanu susține că nu s-a ocupat niciodată personal de încasarea banilor, această responsabilitate revenindu-i soției.

„Pensie am 2400 de lei. Îi ia nevastă-mea. Eu nu i-am luat niciodată. M-am și certat cu poștașul, că eu n-am semnat niciodată. N-am luat-o eu niciodată. Înainte mă chema lumea și-mi mai dădea cinci sute, o mie. Eram boier! Făceam cinste la gagici, la toată lumea”, a declarat Rică Răducanu, conform gsp.ro.

ADVERTISEMENT
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din...
Digi24.ro
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA

Rică Răducanu și-a amintit, totodată, că în trecut a beneficiat de popularitatea sa imensă, fiind invitat frecvent la diferite evenimente, de unde obținea venituri suplimentare. Timp de un deceniu, „Tamango” a jucat pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, alături de nume uriașe precum Stela Popescu și Alexandru Arșinel.

ADVERTISEMENT
S-a scris istorie în UEFA Champions League: 9-1 scor final! Cea mai mare...
Digisport.ro
S-a scris istorie în UEFA Champions League: 9-1 scor final! Cea mai mare victorie văzută vreodată

„Din actorie am câștigat mai mult decât din fotbal. Aveam o mie pe seară! Jucam la ‘Tănase’ cu Stela Popescu și Arșinel. Erau dăți când nu mă duceam că eram la națională, cu portarii. Lumea striga ‘Bă, dă-ne banii înapoi, unde-i Rică?!’. Eu băgam vrăjeala mea. Am fost zece ani acolo!”, a povestit Rică Răducanu.

ADVERTISEMENT

De la ‘Tănase’ mă duceam la ‘Berlin’ și îi cheltuiam cu gagici, cu dansatoare. Până s-a prins nevastă-mea care-i treaba. Ea știa că dacă-i luam nu-i mai vedeam a doua zi. Eu ajutam pe toată lumea. D-aia Dumnezeu m-a ajutat și m-a iubit toată lumea” – Rică Răducanu

Rică Răducanu câștiga 50.000 de lei pe lună la Baia Mare

Fostul portar a făcut o dezvăluire spectaculoasă și despre veniturile sale din perioada în care încă juca fotbal. Surprinzător, Rică Răducanu susține că cel mai bine a fost plătit la Baia Mare, unde a jucat în anul 1980. „Cel mai bine am câștigat la Baia Mare. Aveam 50.000 pe lună! O Dacie era 70.000”, a spus fostul portar.

La final de carieră, Rică Răducanu a evoluat pentru Avicola Crevedia, în anul 1982. Acolo, plata nu se mai făcea în bani, ci în produse. Mai exact, fostul portar primea câte o sută de pui pe săptămână, pe care îi împărțea cu generozitate celor din jur. „Înainte de a mă retrage am jucat la Crevedia și jucam pe o sută de pui, pe meci! Jucam acasă cu stadionul plin, arbitrul îmi zicea ‘bagă-mi și mie că mă știe lumea’. Le dădeam și lor zece pui. Aveam la mașina 4 B 554. Jucam duminica, atunci când era cu soț și fără soț. Mai puteam eu câte un 1 la final. Ha, ha, ha! Leafa mea era de o sută de pui pe săptămână!”, a relatat Rică Răducanu.

ADVERTISEMENT

Aveam cinci, șase gagici și le dădeam câte trei pui. Pe vremuri avea lume de toate, umpleam mașina când plecam. Odată am luat și 50 de pui vii. Când au mai deschis unii portbagajul au sărit vreo zece, dar i-am prins repede” – Rică Răducanu

  • 1 titlu de campion ale României are Rică Răducanu, cu Rapid, în sezonul 1966-1967
  • 3 trofee Cupa României are Rică în palmares, 2 cu Rapid (1972, 1975) și 1 cu Steaua (1979)
Doliu în fotbalul românesc. Fostul atacant al Oțelului a murit
Fanatik
Doliu în fotbalul românesc. Fostul atacant al Oțelului a murit
UEFA Champions League, live în etapa 4 din faza ligii. Arsenal și City,...
Fanatik
UEFA Champions League, live în etapa 4 din faza ligii. Arsenal și City, în prim-plan miercuri seară
Minunea Como spulberă tot în Champions League! În minutul 40 era deja 3-0:...
Fanatik
Minunea Como spulberă tot în Champions League! În minutul 40 era deja 3-0: e ireal la cât s-a ajuns în minutul 62. Scorul final, neverosimil
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Robert Niță a intervenit instant după ce Florin Gardoș a lansat acuzații în...
iamsport.ro
Robert Niță a intervenit instant după ce Florin Gardoș a lansat acuzații în direcția lui Dan Șucu! Ce a spus noul șef din Giulești
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!