Ce pensie are Rică Răducanu la 80 de ani. Dezvăluire surpriză: la ce club a câștigat cel mai bine

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Ajuns la 80 de ani, Rică Răducanu rămâne unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria fotbalului românesc. Fostul goalkeeper a făcut dezvăluiri incredibile despre situația sa financiară. „Tamango” a spus ce pensie are și câți bani câștiga în perioada în care era în activitate.

Ce pensie are Rică Răducanu la 80 de ani

Fostul portar de la Sportul, Rapid, Steaua sau naționala României, renumit pentru umorul său inconfundabil, a dezvăluit ce sumă de bani primește în prezent de la statul român.

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. Rică Răducanu susține că nu s-a ocupat niciodată personal de încasarea banilor, această responsabilitate revenindu-i soției.

„Pensie am 2400 de lei. Îi ia nevastă-mea. Eu nu i-am luat niciodată. M-am și certat cu poștașul, că eu n-am semnat niciodată. N-am luat-o eu niciodată. Înainte mă chema lumea și-mi mai dădea cinci sute, o mie. Eram boier! Făceam cinste la gagici, la toată lumea”, a declarat Rică Răducanu, conform

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Rică Răducanu și-a amintit, totodată, că în trecut a beneficiat de popularitatea sa imensă, fiind invitat frecvent la diferite evenimente, de unde obținea venituri suplimentare. Timp de un deceniu, „Tamango” a jucat pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, alături de nume uriașe precum Stela Popescu și Alexandru Arșinel.

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„Din actorie am câștigat mai mult decât din fotbal. Aveam o mie pe seară! Jucam la ‘Tănase’ cu Stela Popescu și Arșinel. Erau dăți când nu mă duceam că eram la națională, cu portarii. Lumea striga ‘Bă, dă-ne banii înapoi, unde-i Rică?!’. Eu băgam vrăjeala mea. Am fost zece ani acolo!”, a povestit Rică Răducanu.

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De la ‘Tănase’ mă duceam la ‘Berlin’ și îi cheltuiam cu gagici, cu dansatoare. Până s-a prins nevastă-mea care-i treaba. Ea știa că dacă-i luam nu-i mai vedeam a doua zi. Eu ajutam pe toată lumea. D-aia Dumnezeu m-a ajutat și m-a iubit toată lumea” – Rică Răducanu

Rică Răducanu câștiga 50.000 de lei pe lună la Baia Mare

Fostul portar a făcut o dezvăluire spectaculoasă și despre veniturile sale din perioada în care încă juca fotbal. Surprinzător, Rică Răducanu susține că cel mai bine a fost plătit la Baia Mare, unde a jucat în anul 1980. „Cel mai bine am câștigat la Baia Mare. Aveam 50.000 pe lună! O Dacie era 70.000”, a spus fostul portar.

La final de carieră, Rică Răducanu a evoluat pentru Avicola Crevedia, în anul 1982. Acolo, plata nu se mai făcea în bani, ci în produse. Mai exact, fostul portar primea câte o sută de pui pe săptămână, pe care îi împărțea cu generozitate celor din jur. „Înainte de a mă retrage am jucat la Crevedia și jucam pe o sută de pui, pe meci! Jucam acasă cu stadionul plin, arbitrul îmi zicea ‘bagă-mi și mie că mă știe lumea’. Le dădeam și lor zece pui. Aveam la mașina 4 B 554. Jucam duminica, atunci când era cu soț și fără soț. Mai puteam eu câte un 1 la final. Ha, ha, ha! Leafa mea era de o sută de pui pe săptămână!”, a relatat Rică Răducanu.

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Aveam cinci, șase gagici și le dădeam câte trei pui. Pe vremuri avea lume de toate, umpleam mașina când plecam. Odată am luat și 50 de pui vii. Când au mai deschis unii portbagajul au sărit vreo zece, dar i-am prins repede” – Rică Răducanu