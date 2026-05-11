Ce pensie are românul celebru care a câștigat Cupa Campionilor și Supercupa Europei: ”Mi-e rușine”

În urmă cu mai bine 40 de ani, la Sevilla, Steaua București realiza o performanță unică, pe care fotbalul românesc nu o va mai egala prea curând sau, mai mult ca sigur, niciodată. ”Militarii” se încoronau campioni europeni la nivelul echipelor de club. Un român celebru, membru al echipei de atunci, dezvăluie ce pensie infimă primește de la statul român, deși are în vitrină Cupa Campionilor și Supercupa Europei.

Ce pensie primește Tudorel Stoica, câștigător de Cupa Campionilor și Supercupa Europei cu Steaua

În România, aproape că a deveni o ”tradiție” comportamentul total inadecvat al statului față de o parte dintre sportivii care au scris istorie. Nu puține au fost și sunt cazurile în care nume de legendă din fotbal, tenis, gimnastică sau alte disciplină s-au plâns de veniturile extrem de mici pe care le au, deși s-au dedicat total culorilor tricolore.

Recent, de Nicușor Dan. Președintele țării a semnat un decret de decorare cu prilejul celei de a 40-a aniversări de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla, în data de 7 mai 1986. Au primit distincții membrii lotului Stelei București care mai sunt în viață.

Dacă la diplome stau foarte bine, la nivel financiar mulți dintre campionii Europei din urmă cu patru decenii nu se pot lăuda deloc. Într-un interviu acordat în aceste zile în presa din România, Tudorel Stoica, 71 de ani, fostul căpitan al Stelei în anii ’80, a dezvăluit pensia pe care o primește lunar de la statul român.

Legenda clubului Steaua a ieșit din Armată cu gradul de Maior în rezervă. În ciuda acestui aspect, dar și a performațelor uriașe, Tudorel Stoica încasează lunar o pensie de doar 2.190 de lei. Întrebat de cei de la dacă această pensie îi este suficientă sau i-a fost tăiată, Stoica a răspuns cu o vizibilă amărăciune: ”Ce să mai taie din ea?, că e vai de capul ei! Mi-e și rușine: 2.190 de lei! (n.r. – este pensia lui Tudorel Stoica)”.

Cum vor aleșii din Parlament să repare această nedreptate față de marii campioni

De notat că, în Parlament, un deputat a depus deja un proiect legislativ prin care toți componenții echipei Steaua ’86 să primească indemnizație de merit din partea statului român. La ora actuală, doar trei componenți ai echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni primesc indemnizații de merit. E vorba de Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu și Mihail Majearu.

Recent, când s-au celebrat de 40 de ani a succesului istoric de la Sevilla, membrii echipei din 1986 au mers în Parlament. Unul dintre marcatorii meciului cu Barcelona, Gabi Balint, a citit o scrisoare prin care a solicitat ca toți campionii europeni să primească indemnizație.

”O parte dintre colegii noștri beneficiază deja de indemnizația de merit acordată de Statul român, un gest firesc pe care-l respectăm și salutăm. Pentru ceilalți însă, deși parte a aceleiași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită. Înțelegem regulile și limitele existente, înțelegem că există proceduri, dar credem că sunt momente în care o performanță unică cere o decizie pe măsură, pentru că o victorie realizată împreună nu poate fi recunoscută doar pe jumătate.

Nu cerem privilegii, tratament special; ne dorim doar ca această recunoaștere să fie dusă până la capăt, în mod firesc și drept. Astăzi, în fața dumneavoastră, vă adresăm această rugăminte cu respect și cu încrederea că veți găsi soluția prin care această pagină importantă din istoria sportului românesc să fie închisă așa cum se cuvine. Am fost o echipă atunci, credem că este drept să fim tratați ca o echipă și astăzi. Mulțumim!” a spus Gabi Balint, în Parlament.

Ce performanțe uriașe a realizat Tudore Stoica alături de Steaua

Tudorel Stoica rămâne unul dintre simbolurile clubului Steaua. A evoluat la cea mai importantă echipă de fotbal din România în perioada 1974-1989. A fost membru de prim-plan în și Supercupa Europei în ’87. Pe plan intern, Stoica a câștigat și șapte titluri de campion, plus cinci Cupe ale României.

Pentru performanțele cu Steaua, Tudorel Stoica a primit alături de colegii săi, în 2008, Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, de la președintele de atunci, Traian Băsescu: ”A fost doar o altă diplomă… Știți cum se zice, de diplome și de felicitări suntem sătui! Eu nici indemnizație de aia de merit nu primesc”, spune fostul fotbalist.