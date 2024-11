Ce pensie are Saveta Bogdan. Suma încasată de cântăreață nu este uriașă: “Mă descurc”

Saveta Bogdan este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din România, însă nu are o pensie uriașă. Artista a dezvăluit ce sumă primește în fiecare lună.

Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie primește. Nu este o sumă foarte mare

La vârsta de 78 de ani, este pensionată de mult timp, dar cântă și acum la evenimentele la care este chemată.

Cu toate că are o carieră îndelungată, suma pe care o primește lunar de la statul român nu este una foarte mare. Artista spune că nu se plânge atunci când vine vorba de bani și că se descurcă destul de bine.

Saveta Bogdan este invitată adesea la evenimente, astfel că veniturile ei provin și din alte surse, nu doar din pensie.

În cadrul unei emisiuni, solista a spus că pensia pe care o primește lunar este de 3.000 de lei. Banii pe care îi primește de la diverse cântări o ajută să se descurce, așa că nu își face griji în privința situației financiare.

Oamenii o cheamă de multe ori la evenimente, inclusiv la cele private, așa că situația financiară a artistei este una stabilă. În plus, și încă își poate face meseria.

“Sunt bine, sunt sănătoasă, cânt, îmi văd de treaba mea. Am o pensie, dragii mei, să știți că sunt bine și sănătoasă.

Nu am o pensie de 100 de milioane, dar am o pensie acolo de 30, mă descurc. Și cu ce mai cânt, mă descurc. Nici să mă mărit să mă aflu în treabă”, a spus Saveta Bogdan in cadrul emisiunii Viața fără filtru, prezentată de Mădălin Ionescu la Antena Stars.

Cântăreața vrea să-și facă intervenții estetice

Deși nu ar vrea să-și facă intervenții chirurgicale, Saveta Bogdan s-a gândit, totuși, să apeleze la câteva proceduri estetice.

Mai exact, artista de muzică populară a recunoscut că și-ar dori să-și injecteze acid hialuronic, dar a precizat că nu vrea o schimbare radicală. În schimb, cântăreața vrea doar să arate mai tânără, dar fără să exagereze.

“Nu am apelat, dar aș vrea puțin să-mi fac ceva. Nu operație, să-mi fac ceva cu acid hialuronic, pe la buze, pe la ochi, dar operație nu! Aș vrea să-mi pun puțin așa, nu mult. Nu vreau să exagerez, nu vreau să-mi fac așa ceva.

Dacă îți pui o dată, după trebuie să-ți pui mereu, că altfel rămâi cu ele așa zbârcite. Nu prea am riduri, dar așa să îmi pun și eu, să fiu bine”, a declarat Saveta Bogdan pentru .