Ce pensie are un cunoscut medic chirurg din Suceava, după 40 de ani de muncă. Primește lunar cu mult mai puțin decât “un special”

Bărbatul recunoaște că pensia e mai mare doar pentru că a ”contribuit și de la cabinetul particular” pentru aceasta.

Ce pensie are un cunoscut medic chirurg din Suceava

Medicul chirurg Sorin Hâncu, fost director al Spitalului Județean Suceava, a dezvăluit că are o pensie relativ mică, chiar și după 40 de ani de muncă.

Potrivit România TV, medicul care a salvat mii de vieți și care a avut funcții de conducere în sistemul administrativ nu câștigă atât de mult cât ar crede lumea.

În prezent președinte al Colegiului Medicilor din Suceava, Hâncu a declarat în cadrul emisiunii ”Prima Oră” de la televiziunea Intermedia că a ieșit la pensie cu suma de 2.000 de lei.

Ulterior și-a crescut pensia la 4.000 de lei pe lună pentru că a contribuit la sistemul de pensii privat în calitatea sa de salariat al sistemului medical sanitar privat.

Pe scurt, după cum remarcă și , medicul e ”recompensat” de către statul român cu câte 100 de lei pentru fiecare an de muncă.

”Am ieșit la pensie la 65 de ani și o zi, cu o pensie de aproape 2.000 de lei. Am contribuit și de la cabinetul particular, altfel ar fi fost mai mică. Acum am 4.000 de lei pensie”, a transmis medicul.

În vârstă de 71 de ani, medicul Sorin Hâncu e cetățean de onoare al municipiului Suceava. Între timp, în județul Suceava există chiar și pensii de 33.000 de lei încasate de magistrați. La polul opus, peste 42.000 de suceveni au pensia lunară de doar 1.000 de lei, în condițiile în care în județ pensia medie e 1.700 de lei.

Coaliția de guvernare va mări pensiile din 1 ianuarie 2023, PSD și-ar dori 10% și anumite ajutoare pentru pensionarii săraci, în timp ce PNL ar dori majorarea pensiilor cu 15%. Fostul ministru al muncii ar putea fi mărite chiar cu 25%, dacă s-ar dori cu adevărat.