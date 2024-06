Ce pensie avea, de fapt, Ileana Stana Ionescu. Cât primește de la stat și soțul ei, actorul Andrei Ionescu. „Am avut noroc cu Ion Caramitru”

Marea actriță Ileana Stana Ionescu a încetat din viață, duminică, 30 iunie, la vârsta de 87 de ani. După o carieră îndelungată, de șase decenii în lumea teatrului, s-a stins. Ce pensie primea lunar din partea statului? Ce venit are soțul ei, Andrei Ionescu, rămas acum văduv, la vârsta de 96 de ani?

Ce pensie primea lunar regretata actriță Ileana Stana Ionescu

Ileana Stana Ionescu era retrasă de cinci ani din viața publică, iar ”Dumnezeu să o ierte și să îi odihnească sufletul! Și datorită ei am ales această profesie!”.

ADVERTISEMENT

Decesul fulgerător al artistei a lăsat un gust amar în sufletele celor care au îndrăgit-o. Puțini, însă, au știut că în ultimele clipe de viață era internată într-un spital. Se confrunta cu probleme de sănătate, iar medicii nu i-au mai putut face nimic în cele din urmă.

”Vine o vreme când trebuie să știi să te retragi, să faci definitiv un pas în spate pentru ca publicul să-și amintească de tine în zilele cele bune, nu îmbătrânit și chinuit de gânduri. La 87 de ani, nu prea mai ai ce să dovedești celor din jur sau ție însăți!”, spunea actrița, în perioada vieții sale, pentru

ADVERTISEMENT

? Regretata actriță primea o pensie decentă din partea statului român, spre deosebire de alți colegi de breaslă. Același venit îl are și soțul ei, în fiecare lună, actorul Andrei Ionescu.

Ileana Stana Ionescu avea o pensie de 4000 de lei

Andrei Ionescu a precizat că pensia asemeni unui salariu mediu net în România i-o datorează lui Ion Caramitru, fost director al Teatrului Național din București. Acesta s-a străduit ca actorii, când se vor retrage din activitate, să aibă pensii decente.

ADVERTISEMENT

”Noi, actorii mai vechi, de la Teatrul Național, am ieșit cu pensii bune, de peste 4.000 de lei, (…) am avut noroc cu Ion Caramitru, fostul director al teatrului. El s-a zbătut să avem pensii decente”, a spus Andrei Ionescu pentru

Colegii de breaslă o plâng acum pe Ileana Stana Ionescu. Cântărețul Fuego, de exemplu, a postat un mesaj de condoleanțe emoționant în memoria celei despre care spune că a iubit-o și că a fost o inspirație pentru el.

ADVERTISEMENT

”Cortina se trage azi peste încă un nume emblematic al teatrului românesc, ILEANA STANA IONESCU! Am iubit-o, am văzut-o în numeroase roluri la teatru, a fost o inspirație și sunt onorat că am avut-o aproape în multe din emisiunile mele peste ani, inclusiv la TVR 2, în 2018, când, la cei 82 de ani ai săi, își anunța retragerea! Rămas bun!”, a notat și Fuego.