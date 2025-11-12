Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul despre averea compozitorului

ADVERTISEMENT

Horia Moculescu, nume de legendă în muzica românească, nu a fost niciodată bogat, și asta se știe. Pensia sa modestă era completată de drepturi de autor și apariții la emisiuni sau concursuri muzicale, suficiente pentru un trai decent. Chiar și așa, cei care îi admirau cariera s-au surprins adesea să afle că averea sa nu reflecta pe deplin impactul și faima pe care le-a avut în lumea muzicii.

Ce pensie primea de la stat Horia Moculescu?

Deși a fost unul dintre cei mai apreciați compozitori și oameni de televiziune din România, Horia Moculescu nu a avut niciodată venituri uriașe. Artistul a vorbit în trecut despre pensia sa modestă, suma primită după o carieră impresionantă de peste patru decenii dedicate muzicii și divertismentului.

În 2020, el a mărturisit cu ironie amară că încasa o „pensie nesimțită” de doar 2.385 de lei, care ulterior i-a fost redusă cu aproximativ 300 de lei în urma recalculării.

„Înainte cu două săptămâni am primit un material voluminos așa cu recalcularea pensiei mele prin care mi se spune că nu mai am 1.895 de puncte, ci am 1.700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia.

Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2.385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puțin”, declara Horia Moculescu la momentul respectiv.

Cum a reacționat poștașul când i-a adus pensia?

, povestind că poștașul însuși s-a simțit jenat când i-a adus banii, știind cât de mică era suma în comparație cu pensiile altor persoane din zonă. Artistul a relatat cu umor amar situația, subliniind diferențele uriașe dintre pensiile artiștilor și cele ale altor categorii profesionale.

„Postașul meu mi-a adus astăzi pensia și mi-a spus că se jenează să mi-o dea. În jurul meu, pe acolo unde stau eu, nu sunt decât pensii de 7, 8, 10.000, 15.000, 20, 30, 35.000. Și ăla cu 35.000 spunea că vrea să facă o plângere să i se recalculeze pensia.

Eu, care am o pensie nesimțită, sunt bucuros că statul s-a îndreptat asupra mea și mi-a luat 300 de lei din pensie”, a mai adăugat cunoscutul compozitor român.

Sursele din care își asigura Horia Moculescu veniturile suplimentare

De-a lungul ultimilor ani, care i-au permis să ducă o viață decentă. Artistul primea periodic drepturi de autor pentru compozițiile sale, difuzate frecvent la radio, televiziune sau în spectacole, dar și o remunerație din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, organizație din care făcea parte încă din 1973.

În paralel, maestrul a rămas activ în lumea artistică, fiind invitat ca jurat la diverse concursuri și emisiuni muzicale, unde era apreciat pentru experiența și spiritul său critic rafinat.

Chiar dacă aceste venituri îi ofereau un anumit confort, ele erau totuși departe de imaginea de prosperitate pe care mulți ar fi asociat-o cu un nume emblematic al muzicii românești.

Averea deținută de cunoscutul compozitor în cei 88 de ani

S-a scris că Horia Moculescu, în toți anii de carieră, care nu sunt deloc puțini, peste 40, a acumulat mai multe bunuri semnificative, reflectând succesul său de compozitor şi om de televiziune. Fosta sa soţie, Mariana Moculescu, a declarat că artistul a deţinut o casă cu grădină în zona de nord a Capitalei, mai exact în Băneasa, într‑un imobil în care adesea se adunau prieteni şi artiști. Dar pe care a înstrinat-o.

Totodată, Moculescu ar fi avut în proprietate un teren de aproximativ cinci hectare în apropiere de Timişoara, teren care ulterior a fost vândut.

În prezent, conform declaraţiilor fostei soții, acesta mai deținea: „doar un apartamentul din centrul Bucureştiului, lângă Parcul Cișmigiu, de 142 mp, cu trei camere, living, două balcoane, două bucătării, două holuri şi o cămăruţă de serviciu”, relata Mariana Moculescu, pentru Click!

La o simplă căutare pe site-urile de specialitate se poate vedea că un imobil aflat în acea zonă s‑ar putea situa aproximativ între 280.000 şi 350.000 de euro, în funcţie de starea imobilului, etaj, vedere, finisaje. Aceasta ar fi, din primele informații, averea pe care i-ar fi lăsat-o Horia Moculescu fiicei sale, Nidia.