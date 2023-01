Ce pensie avea regretatul Mitică Popescu: “Nu am ajuns la sapă de lemn”

Mitică Popescu a făcut parte din lumea actoriei vreme de 5 decenii, timp în care a reușit să obțină o pensie pe măsura muncii lui, conform declarațiilor sale, din perioada vieții.

Ce pensie avea Mitică Popescu. Regretatul actor era mulțumit de venitul lunar

Marele actor a dezvăluit în cadrul unui interviu ce pensie primea lunar, după ce s-a vehiculat un timp că încasa doar 1300 de lei.

Maestrul a mărturisit pentru playtech.ro că pensia sa depășea 5.000 de lei. Pe lângă acest venit, actorul beneficia și de banii din drepturile de autor, dar și de cei din emisiunea pe care o prezenta la TVR 2, ”D’ale lu’ Mitică“.

”După 53 de ani de activitate, nici nu aveam cum să primesc doar atât, 1.300 de lei, cum se zvonește. Am o pensie lunară de peste 5.000 de lei, plus banii pe care îi primesc din drepturile de artist.

Nu am ajuns la sapă de lemn. Nu am cum, pentru că am muncit toată viața, nu am cum să primesc o pensie atât de mică”, a transmis Mitică Popescu

Mitică Popescu a murit la 86 de ani. Ce probleme de sănătate avea actorul

Era internat la Spitalul Elias din Capitală, din data de 29 decembrie 2022, din cauza unor probleme cardiace.

Actorul și-a început cariera în anul 1973, cu piesa ”Philadelphia ești a mea”, la Teatrul Mic din Capitală. Ulterior, au urmat numeroase roluri în scene de teatru, dar și de film.

Rolul prin care actorul a atras simpatia tuturor românilor a fost cel al lui ”Cocoșilă” din pelicula ”Moromeții”, inspirată din romanul cu același nume. Pe lângă actorie, Mitică Popescu a cochetat și cu televiziunea. De două decenii prezenta emisiunea ”D’ale lu’ Mitică“, pe care o încheia cu o replică celebră: ”Să fiți deștepți și fără frică. Eu vă salut! Mitică!”

Regretul cu care a murit Mitică Popescu

Mitică Popescu a fost căsătorit cu actrița Leopoldina Bălănuță, care s-a stins din viață mult mai devreme decât el, în 1998, la vârsta de 63 de ani. Alături de aceasta, maestrul nu a avut copii și că regreta acest lucru.

”Regret că nu am copii dar în profesia noastră nu realizezi la timp chestia asta. N-ai timp să ţii nici măcar o floare… Îmi amintesc că atunci când s-a prăpădit bietul tata am avut nu ştiu câte spectacole în acea săptămână.

Poldi (nr. soția Leopoldina Bălănuță) nici n-a putut veni la înmormântare, că avea matineu. Eu dimineaţa am fost la înmormântare la tata, iar seara eram pe scenă. Această meserie înseamnă sacrificii", spunea Mitică Popescu într-un interviu din 2011 pentru Adevărul