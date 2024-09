Ce pensie ia Elena Merișoreanu după recalculare. Decizia a dezamăgit-o: „ La prețurile astea atât de obraznice…”

Elena Merișoreanu se consideră neîndreptățită de recalcularea pensiei. Vedeta are 38 de muncă în spate, dar spune că banii sunt insuficienți pentru a duce un trai decent în ziua de astăzi. Iată cât încasează de la stat.

Ce pensie are acum Elena Merișoreanu

Pensionarii se așteptau ca să le aducă vești bune, însă mulți au fost dezamăgiți când au aflat că primesc, de fapt, mai puțini bani. Până acum, doar 1.000.000 din cei 4.750.000 de pensionari au primit decizia cu noua sumă.

Iar printre ei se numără și Elena Merișoreanu. După aproape patru decenii de muncă, artista încasează lunar, de la stat, peste 4000 de lei. Totuși, consideră că pentru prețurile de la momentul actual, .

În cazul său, are noroc că este adorată de milioane de români și, astfel, mai are și alte surse de venit. Dar vedeta se gândește la persoanele care nu au niciun sprijin și care sunt nevoite să trăiască cu acești bani toată luna.

Cântăreața a povestit că nu o singură dată a întâlnit pensionari care nu au bani suficienți nici pentru mâncare, deși în trecut au dus o viață frumoasă și onestă. Uneori, a încercat să-i ajute cu ce a putut.

Cu cât i s-a mărit pensia

În cazul său, după recalculare, Elena Merișoreanu are o pensie mai mare cu numai 81 de lei. Artista este de părere că cei care s-au ocupat de calcule au considerat că este mai mult decât suficient.

„Mie, în urma recalculării pensiei, mi-au dat în plus 81 de lei. Doar atât am primit, deși am 38 de ani de muncă. Probabil s-au gândit că pensia mea este destul de bunicică, de peste 4.000 de lei. La prețurile astea atât de obraznice și de nesimțite, prin farmacii și prin supermarketuri, un pensionar fără 5.000 de lei nu s-ar putea descurca.

Iarna, sunt și utilitățile, pe lângă mâncare și medicamente. Eu tot întâlnesc vara prin mall doamne și domni în vârstă, îmbrăcați bine, care stau pe bancă. Au zis că stau pe acolo, pentru că acasă nu au aer condiționat. Nu au bani nici de o apă, le-am cumpărat tot eu.

Și la țară, vezi atâta lume amărâtă, vin părinții cu copiii în ciorăpei, le-am mai cumpărat adidași. Iar la biserică, dacă mergeți duminica, veți vedea și oameni bine îmbrăcați, care, cândva, au fost cineva, dar care acum au pensii mici. Cer și ei pachete cu mâncare”, a povestit Elena Merișoreanu pentru