Ce pensie încasează Ioan Andone de la statul român. Dezamăgirea suferită de fostul antrenor

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Fostul mare fotbalist și antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone, a spus ce pensie încasează de la statul român. Fostul tehnician s-a arătat destul de supărat de situație, explicând motivul pentru care s-a ajuns în acest punct.

Ioan Andone, detalii despre pensia sa

Ioan Andone (66 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi și antrenori români. Are o carieră frumoasă în fotbalul românesc, în prezent fiind liber de contract. De-a lungul anilor a evoluat pentru echipa națională de fotbal a României, jucând la Campionatul Mondial de Fotbal din 1990. A fost unul din jucătorii emblematici ai lui Dinamo.

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Prin prisma faptului că a avut contract cu această echipă . Are o mare afinitate pentru activitatea competițională, deși nu întotdeauna s-a bucurat de venituri mari. Spre exemplu, în vremea când antrena Sportul Studenţesc a primit un salariu destul de mic. Câștigurile sale au crescut abia la Dinamo şi CFR Cluj.

Din păcate, nu se bucură de o pensie mare din partea statului român. În cadrul emisiunii Furnicuțele, de la Antena 1, a explicat că nu primește foarte mulți bani din cauza faptului că nu i-au fost plătite mereu impozitele către stat. În schimb, o vreme .

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„Sincer, 4.000 de lei. În sport, în general, cluburile nu au avut bani să plătească impozitele. Din cauza asta eu am avut salarii foarte bune în România. Și la Dinamo, și la CFR. La început, când am antrenat la Sportul, pot să spun că am avut salariul mai mic, dar nu au plătit impozitele cluburile.

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Au intrat în faliment, a apărut alt club și m-am dus acum la 65 de ani cu actele și mi s-a spus că nu mi s-au plătit impozitele și nu îmi pot socoti anii. Altfel, trebuia să am și eu o pensie de parlamentar, de senator, de procuror, judecător. Dacă se plăteau impozitele, atât îmi ieșea”, a declarat Ioan Andone, la .

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Ce face acum Ioan Andone

Ioana Andone și-a încheiat cariera de antrenor în anul 2019. Ulterior, fostul tehnician dinamovist s-a implicat în clubul de fotbal din Hunedoara. În prezent, ocupă funcția de preşedinte al Consiliului de Administraţie de la Corvinul. De asemenea, fostul fotbalist are mai multe afaceri în domeniul imobiliar și în agricultură.

Locuiește în România, dar își împarte timpul liber cu deplasări în Spania. Stă 6 luni pe an în această țară, unde se bucură de un trai foarte plăcut. În plus, este activ în mass-media, oferind numeroase analize sportive. Face acest lucru pentru că știe bine activitatea, mai ales că a cucerit trei titluri în Liga 1 şi patru Cupe ale României, cu Dinamo și CFR Cluj.

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Cum arată viața din Spania

„La Marbella, când mă trezesc, beau o cafea și mă duc pe malul mării la o plimbare, pentru că am un cățel. Fac o plimbare de o oră, o oră și jumătate, sunt cam 10 kilometri. După aceea, mă duc la sală. Sunt în centrul orașului, acolo locuiesc. Am mai avut un apartament pe care l-am vândut și mi-am cumpărat casa asta, la 7 kilometri de centrul din Marbella, în Elviria.

Apoi, am întâlniri cu diferiți prieteni. Mai văd case, mă mai roagă un prieten, mă duc și îi spun părerea. Cu românii îmi petrec marea majoritate a timpului, dar am și prieteni spanioli. M-am apucat și de golf de anul trecut. Cu profesor, acum sunt la început, ca să învăț. În plus, mă duc la Sevilla, am anumite zile, merg la Madrid la meciuri, merg cu trenul, mă organizez.

Acum mă bucur că Malaga o să aibă echipă bună, am înțeles că familia regală a Qatarului va cumpăra clubul, așa a apărut în presa de acolo. Malaga e foarte aproape de noi, la 40 de kilometri, deci susținătorul echipei Malaga”, a spus Ioan Andone, conform .