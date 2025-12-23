Ce pensie încasează Ion Țiriac de la statul român. Miliardarul primește mai mulți bani decât Ilie Năstase

ADVERTISEMENT

A scris istorie în tenis și a dezvoltat afaceri de succes după ieșirea din activitatea sportivă. Iată ce pensie încasează, de fapt, Ion Țiriac de la statul român. Miliardarul de 86 de ani primește mai mulți bani decât Ilie Năstase, alături de care a jucat ani la rând.

Ion Țiriac, cotizație uriașă din partea statului român

Ion Țiriac este discret când vine vorba de acțiunile caritabile pe care le face atât în România, cât și în afara granițelor. Are o avere de 2,3 miliarde de dolari și deține poziția de cel mai bogat român, în topul realizat de revista Forbes.

De-a lungul timpului a atins performanțe uriașe în sporturile pe care le-a practicat. La un moment dat, a mărturisit că regretă că a renunțat la unele plăceri, în favoarea afacerilor. Cu toate acestea, se bucură de o cotizație uriașă de la statul român.

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu mai bine de un an a dezvăluit ce încasează. Atunci a afirmat că nu s-a atins de bani și că aceștia sunt păstrați într-un cont bancar. A adunat o sumă extrem de generoasă până acum.

Se vehiculează că are aproximativ 750.000 de euro, Ion Țiriac încasând în fiecare lună 12.000 de lei. Aceste venituri sunt mult peste cele pe care le primește fostul său coleg, Ilie Năstase. Fostul jucător de tenis are o pensie de 1.435 de lei.

Ilie Năstase, surclasat de Ion Țiriac la capitolul pensie

„Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am. Nici nu ştiu cât am dreptul la pensie şi aşa mai departe.

Adică nu am cerut niciodată. Nu ştiu! Nu ştiu”, spunea anul trecut Ion Ţiriac, pentru . Celebrul om de afaceri primește o pensie atât de mare pentru că deține gradul de colonel. A fost ofițer în Ministerul de Interne vreme de 20 de ani.

A fost încadrat ca sublocotenent de miliţie în cadrul secţiei de tenis a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, în perioada în care avea doar 21 de ani. Se întâmpla în 1960, magnatul român putând fi general câțiva ani mai târziu.

Miliardarul a refuzat această avansare, cu toate că a atins performanțe sportive interne și internaționale uimitoare. Ulterior, a fost avansat în 1965 la gradul de locotenent major de miliţie. A primit Ordinul Muncii, clasa I, pentru merite deosebite în activitatea sportivă.

De ce Ilie Năstase a refuzat gradul de general

Primul lider din tenisul masculin a explicat care este motivul pentru care a refuzat gradul de general. Ion Țiriac a dezvăluit că a ales gradul de general cu două stele în rezervă pentru că este „copil de trupă de mic”.

„Am fost milițian, am mâncat pâine de la Minister 20 de ani. Am avut grad, mai mititel, nu ca Năstase, dar e în regulă. E foarte adevărat că, după Jocurile Olimpice de la Atena, eram pe listă.

Am fost aprobat de președintele de atunci (n.r. – Ion Iliescu) să primesc un grad de general. Respectuos, m-am dus la Cotroceni și am spus: «Domnule, nu vă supărați. Nu merit eu asta. Nu am fost nici campion mondial, nici campion olimpic.

Nenea Ivan are mai multă nevoie de asta». Și mi-am permis să spun chiar și numele Lipă. Mă deranjează un singur lucru, că trebuie să-i spun lui Năstase «domn general». Are grad de două ori mai înalt decât mine”, a povestit Ion Țiriac, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, conform .