Ce pensie încasează lunar legendarul Tudorel Stoica: „Am jucat de mi-am rupt picioarele!”

Tudorel Stoica este un nume greu în istoria Stelei. Fostul mare căpitan al bucureștenilor a vorbit de curând despre pensia pe care o primește în prezent, în urma performanțelor sale.

Ce pensie are Tudorel Stoica!

La cei 70 de ani ai săi, Tudorel Stoica continuă să fie foarte activ.

Câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986 și finalist al ediției din 1989, Tudorel Stoica a contribuit decisiv la marile performanțe ale Stelei. Acum, acesta primește lunar o pensie modestă.

„Am jucat de mi-am rupt picioarele!”

„Tu știi cât am eu pensie? 2.000 lei! Am jucat de mi-am rupt picioarele, asta este. Am ieșit maior în rezervă. Problema este că nu am fost favorizați, am câștigat bani, pentru că am făcut performanță", a spus Tudorel Stoica.

Fostul jucător român se încadrează astfel între sumele stabilite în luna octombrie a acestui an, unde pensia medie din România a fost de 2.735 lei, în timp ce pensia minimă a fost de 1.281 lei.

Chiar și așa, suma este una modestă în comparație cu performanțele atinse, dar și cu anii petrecuți pe terenul de fotbal. În cei 15 ani petrecuți la Steaua, Tudorel Stoica a câștigat nu mai puțin de 14 trofee.

Tudorel Stoica a atacat FCSB după titlul câștigat sezonul trecut

FCSB a reușit să câștige sezonul trecut titlul cu 3 etape înainte de finalul play-off-ului după un 2-1 acasă cu Farul Constanța pe 27 aprilie. Reușita bucureștenilor a produs atunci un val de reacții, mai ales că echipa nu câștigase campionatul de 9 ani.

„N-are cum să fie titlul 27. Dacă e titlul 27, înseamnă că FCSB are și Cupa Campionilor și Supercupa Europei, n-are cum să fie titlul…

După ce stai nouă ani și îți dorești să câștigi un titlu, începi să spui aberații și să visezi lucruri care nu se pot întâmpla. N-are cum să fie titlul 27 când s-a întâmplat ce s-a întâmplat", a spus atunci Tudorel Stoica.