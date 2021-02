Ce pensie încasează Theodor Stolojan de la Parlamentul European. Fostul europarlamentar a recunoscut suma

Theodor Stolojan a fost invitat la Digi 24 pentru a vorbi despre controversa pensiilor parlamentarilor și a pensiilor speciale.

În acest context, europarlamentarul PNL a dezvăluit ce pensie are, după ce a lucrat 6 ani la Banca Mondială și mai apoi la Parlamentul European.

Cu toate că s-a ferit să ofere o cifra exactă, Stolojan a recunoscut că are o pensie de europarlamentar care se învârte a jurul de 1.500 de euro lunar.

Theodor Stolojan, pensie de 1.500 de euro pe lună

“Lumea îmi spune: Bine, domne, ție ți-e ușor să vorbești că ai pensie de la Parlamentul European. Eu în România am pensie pe bază de contributivitate, ca oricare dintre cei 5 milioane de pensionari. Am într-adevăr pensie de la Parlamentul European, dar care e plafonată. Nu există pensie în Parlamentul European sau de la Banca Mondială care să depășească nivelul salariului pe care-l ai.

La Banca Mondială există un fond de pensie care funcționează pe bază de constituire, adică îți constitui propriul fond de pensie. Sigur, intri împreună cu toți ceilalți pensionari, dar eu mi-am constituit în cei șase ani cât am lucrat, am vărsat cam 400 și ceva de dolari în fiecare lună și mi-am constituit propriul fond de pensii care apoi a intrat într-un anumit sistem și am o anumită pensie de acolo, care e, sigur…

De la Parlamentul European pensia se cunoaște. Ai cam 1.500 de euro pentru un mandat. Dar e limitată. La Parlamentul European salariul e undeva aproape de 7.000 de euro, nu vorbesc de diurnă sau altele. Deci pensiile sunt plafonate”, a declarat Theodor Stolojan, la Digi24.

Cu toate acestea, Stolojan s-a ferit să ofere o cifră exactă când a fost întrebat ce pensie are, însă a lăsat să se înțeleagă că în jurul are 1.500 de euro.

“Destul. Destul cât să pot trăi decent, zic eu. Eu mă consider că fac parte din clasa mijlocie. Sigur, clasa mijlocie e împărțită și ea în trei. Eu mă consider că fac parte din partea de sus a clasei mijlocii. Eu nu fumez, nu beau, am investit foarte mulți bani și i-am investit în acțiuni, pentru că a fost ca un hobby pentru mine. N-am investit nici în terenuri, nici în bijuterii, nici în fel de fel de alte lucruri”, a completat el.