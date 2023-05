Ce pensie încasează Zsolt Kerestely! Suma pe care o primește după ani de suferință, o rușine

Ce pensie încasează Zsolt Kerestely, celebrul compozitor, după ani de suferință îndurată. Tatăl său a fost preot așa că nu a avut voie să dea la facultate, a fost trimis la Hunedoara.

Zsolt Kerestely: “De acolo m-au trimis la mină, la Petroșani, unde am muncit 2 ani jumate ca miner”

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, celebrul Zsolt Kerestely dezvăluie ce sumă ia de la statul român după ce a fost declarat ’deportat’ după Revoluție. Provenind dintr-o familie cu ’origini nesănătoase’, așa cum îl considera regimul comunist, maestrul Zsolt Kerestely a lucrat doi ani jumătate ca miner, la Petroșani.

Recunoaște că niciodată nu a suportat oamenii care țipă și jignesc fără motiv și că, de mic, a fost învățat cu munca cinstită. Tot aici aflăm și cel mai mare regret al marelui compozitor.

“Nu am reușit să învăț nicio limba străină”

Printre cele mai cunoscute piese ale lui Zsolt Kerestely aminim ‘Copacul’, interpretată de Aurelian Andreescu, ‘Tăcutele iubiri’ cântată de Eva Kiss și ‘Lumea de dragoste’ interpretată de .

Pe data de 25 mai 2009, celebrul compozitor este sărbătorit printr-un spectacol la Sala Palatului, ‘O viață pentru muzică’. A scris peste 600 de melodii, are un stil de viață sănătos, face multă mișcare și nu pune mare preț pe probleme de sănătate aferente vârstei pe care o are. Dar maestrul Zsolt Kerestely are și el un regret.

“Nu am reușit să învăț nicio limba străină. Soția mea este profesoară de engleză, ne-am cunoscut când eu făceam Conservatorul la Cluj și ea era studentă la filologie. Copiii mei știu engleză la perfecție pentru că numai așa a vorbit cu ei. La noi în familie eu vorbeam ungurește, soacra română și soția engleză.

Din start copiii mei au învățat 3 limbi. Eu nu am reușit niciodată să învăț limba engleză. La început am fost foarte supărat. Nu înțelegeam cum, cu urechea mea muzicală perfectă, nu sunt în stare să învăț engleză. Până mi-a spus un profesor de la Conservator că nu se ‘pupă’ una cu alta” declară maestrul Zsolt Kerestely, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Dacă toți oamenii ar fi ca mine nu ar exista războaie”

La cei 89 de ani pe care îi va împlini în curând, Zsolt Kerestely recunoaște ce a câștigat și ce a pierdut în viața lui. A muncit de mic, a învățat toate lucrurile bune de la părinți și cea mai mare teamă a lui este de zgomot, de oamenii care țipă la tine și te jignesc fără motiv.

“Am câștigat mult de la părinții mei, de la tatăl meu care a fost preot. Am învățat să respect oamenii, indiferent de rangul lor social. Eu respect și un măturător de stradă la fel cum respect un medic. Important, în viața asta, este să nu uiți de unde ai plecat. Am ajuns la o vârstă și am realizat atât de multe încât mă respectă lumea, și am rămas un om foarte natural.

A fost scrisă și o carte despre mine, de către Oana Georgescu. Dacă toți oamenii ar fi că mine nu ar exista războaie. Dacă vrea cineva să se certe cu mine îl sfătuiesc, mai întâi, să treacă pe la doctor. Cel mai mult mi-a fost frică, în viața asta, de zgomot. De oamenii neciopliți care țipă, urlă și te jignesc fără motiv. Nu suport vocea ridicată. Cu vorba poți ucide oamenii.

“Cred că eram singurul din București care mergea pe bicicletă iarna”

În acești 89 de ani am pierdut sănătate, chiar dacă toată viața mea am mers numai cu bicicleta, vara sau iarna. Cred că eram singurul din București care mergea pe bicicleta iarna. Am fost foarte perseverent, când m-am apucat de ceva nu m-am lăsat până nu am rezolvat. Când mi-am dat seama că ceaiul e bun, nu m-am mai lăsat de el. Am început să alerg și m-am ținut și de asta.

Când erau copiii mici îi duceam la tenis și, până terminau ei, alergam pe stadion. Pe vremea aceea aveam insomnii și mi-am dat seama că nu mai am dacă alerg. Din 2 ture am reușit să fac 10, am alergat și dacă ploua și dacă ningea. Am participat la vreo 25 de concursuri de alergat. Am reprezentat la Campionatul Mondial din Anglia” declară celebrul compozitor Zsolt Kerestely.

”Statul îmi dă o pensie specială de 1500 de lei pentru cât am suferit atunci în mină”

Maestrul Kerestely își amintește de copilăria lui, deloc ușoară. Și cât de mult a avut de tras din cauză că tatăl lui a fost preot și asta însemna ‘origine nesănătoasă’ pe vremea comunismului. În loc să urmeze din prima o școală de muzică, Zsolt Kerestely a fost repartizat la Uzina siderurgică din Hunedoara și 2 ani jumătate a lucrat ca miner.

A fost premiat de 5 ori de Uniunea Compozitorilor, a luat marele premiu pe care îl primești o dată în viață. A fost decorat de președintele României și consideră că poate să plece linștit pentru că și-a făcut datoria pe pământ.

“Am fost crescut cu muncă serioasă, aveam 12 hectare de pământ și trebuia să lucrăm cot la cot cu fiecare enoriaș care ne ajuta zilnic. Știu să dau cu coasa, să adun fân, făceam toate lucrurile astea și așa mi-am crescut și copiii. Să știe de muncă cinstită.

Băiatul meu este unul dintre cei mai mari profesioniști în materie de sunet din România. Fata mea este profesoară de engleză, ca mama ei. Când eram mic nu aveam spital în sat așa că toți oamenii veneau la noi acasă, îi îngrijeau mama și tata.

Din cauza faptului că tata a fost preot eu nu am avut voie să merg la facultate. După liceu am fost repartizat la Uzina siderurgică din Hunedoara pentru că aveam ’origini nesănătoase’.

De acolo m-au trimis la mină, la Petroșani, unde am muncit 2 ani jumate ca miner. După Revoluție am fost considerați ’deportați’ și statul îmi dă o pensie specială de 1500 de lei pentru cât am suferit atunci în mină” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Zsolt Kerestely.