Ce pensie modestă are Benone Sinulescu după 50 de ani de carieră muzicală

Benone Sinulescu primește o pensie modestă din partea statului român, în ciuda celor peste 50 de ani în care a încântat publicul cu spectacolele sale.

Renumitul artist care a trecut recent printr-o cumpănă medicală deosebită își trăiește bătrânețea într-o comună arădeană, acolo unde are casă, alături de nevasta lui, Elena.

Folcloristul are parte de o pensie sub 2.000 de lei din partea statului, însă nu este singura sa sursă de venit.

Benone Sinulescu, pensie de 1.600 de lei

Benone încasează în jur de 1.600 de lei din partea statului român. Pe lângă această sumă, artistul mai primește 1.100 de lei datorită unei distincții pe care a primit-o în anul 2002 din partea fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Benone Sinulescu, pensie modestă, însă o avere

Puțini știu că nea Beny a fost onorat cu Crucea Națională Serviciul Credincios Clasa a III-a. Distincția i-a fost oferită ca o recunoaștere a talentului său muzical și ca o apreciere a faptului că a fost unul dintre promotorii valorilor culturale românești, în special a muzicii folclorice.

Un alt premiu i-a fost oferit în anul 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer pentru „arta spectacolului”.

Cu toate acestea, Benone Sinulescu a știut cum să-și gestioneze câștigurile din muzică în toți anii. Cântărețul are mai multe case în orașe diferite.

Soția lui rămâne cu toată averea

are case în București, Buzău și Arad, acolo unde este stabilit de ceva vreme.

O singură persoană va moșteni toată agoniseala de-o viață a folcloristului. Potrivit testamentului pe care l-a scris încă din anul 2014, Benone Sinulescu îi lasă moștenirea soției sale, Elena. Ea a fost alături de el în toți anii de glorie, la bine, dar și la greu.

Elena Sinulescu nu doar că rămâne cu casele, dar și cu veniturile pe care artistul le-ar încasa din drepturile de autor, potrivit propriei sale declarații.

„Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers…D

oar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme.

Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari”, a mărturisit nea Beny în urmă cu mai mult timp, potrivit .