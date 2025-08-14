Ce pensie primește o persoană din Timiș care a lucrat doar o zi. Cum s-a calculat suma neașteptată

Cea mai mică pensie din Timiș este de 1 leu, încasată de o persoană care a lucrat doar o zi. La polul opus, cea mai mare pensie din județ ajunge la 46.267 de lei și este primită de un aviator, potrivit datelor Casei Județene de Pensii.

Ce pensie primește o persoană din Timiș care a lucrat o singură zi

aflate în plată în județ este în ușoară scădere față de anul trecut. La finalul lunii iulie 2025 erau înregistrați 299 de beneficiari, față de 305 în aceeași perioadă din 2024. Valoarea minimă s-a calculat pe baza contributivității, după ce persoana a achitat contribuții pentru o singură zi de muncă. Până în 2018, o vechime de o zi era suficientă pentru obținerea unei pensii de invaliditate.

„La nivelul județului Timiș, la sfârșitul lunii iulie 2025 avem înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu. În aceeași perioadă a anului 2024, aveam 305 beneficiari de pensii de serviciu. Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 lei și face parte din categoria profesională Aviator.

Cea mai mică pensie, calculată în funcție de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe baza de contract de asigurat. Până în anul 2018 era suficientă o vechime în muncă chiar și de o singură zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate”, a declarat directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Timiș, Cristian-Aron Mircea, conform

Cea mai mare pensie din Timiș pe bază de contributivitate

Cel mai mare cuantum al unei pensii obținute pe bază de contributivitate este de 33.905 lei. Aceasta este primită de un beneficiar care a activat în mediul privat, conform datelor oficiale. În județul Timiș sunt 153.925 de beneficiari de pensii din sistemul public, față de 155.366 în aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mică pensie de serviciu este de 2.967 de lei și este încasată de un magistrat. Numărul de pensionări anticipate nu a crescut până acum, deși au fost anunțate măsuri de austeritate. Totuși, reprezentanții Casei de Pensii estimează, însă, că din septembrie ar putea apărea mai multe solicitări.

Ce schimbări ar putea avea loc în sistemul de pensii din România

România implementează treptat , astfel încât acesta să fie sustenabil pe termen lung și compatibil cu standardele europene. Unele dintre măsuri intră în vigoare chiar din acest an, conform Casei Naționale de Pensii Publice. Printre cele mai importante modificări se numără egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați până în 2030.

În prezent, bărbații se pensionează la 65 de ani, iar femeile la aproximativ 62 de ani și 4 luni. Diferența va fi eliminată treptat, pentru a crea un sistem echitabil. Stagiul complet de cotizare rămâne la 35 de ani, dar se introduc puncte de stabilitate pentru cei care muncesc mai mult de 25 de ani.

Între 26 și 30 de ani de muncă, se acordă câte 0,5 puncte suplimentare pe an. Pensionarea anticipată va fi în continuare posibilă, dar penalizată cu până la 30% pentru cei care ies din activitate cu 5 ani mai devreme. Media vârstei de pensionare în UE este de 65,3 ani, iar în unele state urcă spre 67 de ani. De asemenea, media stagiului de cotizare depășește 40 de ani.