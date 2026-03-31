Sport

Ce pensie primește lunar Rică Răducanu după 50 de ani de muncă. ”Soția se teme să n-o pierd”

Rică Răducanu, unul dintre cei mai carismatici fotbaliști români din toate timpurile, a dezvăluit ce pensie încasează lunar de la stat, după peste 50 de ani de muncă.
Adrian Baciu
31.03.2026 | 18:00
Pensia incredibilă pe care o primește Rică Răducanu după peste 50 de ani de muncă. ”Ea mi-o confiscă”. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Este aproape o regulă în România faptul că foștii mari sportivi nu sunt remunerați deloc așa cum se cuvine de către statul român. Cel puțin din perspectiva veniturilor pentru vechime, acestea sunt în multe cazuri extrem de mici. Legendarul Rică Răducanu a dezvăluit ce pensie încasează de la statul român după 50 de ani de muncă. Suma e incredibil de mică.

În România nu există fan al Rapidului și al fotbalului în general care să nu fi auzit de marele Rică Răducanu, pe numele său adevărat Răducanu Necula. Nea Rică Răducanu este considerat și unul dintre cei mai carismatici fotbaliști români din toate timpurile. Ajuns la o vârstă respectabilă, 79 de ani, acesta a vorbit în dese rândurile despre greutățile cu care se confruntă.

ADVERTISEMENT

Din păcate, în ciuda numele său și a tot ceea ce a dat sportului și fotbalului românesc, Rică Răducanu nu pare a avea un respect uriaș din partea statului. Acesta a vorbit despre pensia pe care o primește de la statul român după peste 50 de ani de activitate. Neverosimil, dar adevărat, fostul mare portar de la Rapid, Sportul Studențesc sau de la echipa națională primește lunar 1.800 de lei.

Conform sursei citate, legendarul portar a mai punctat că, din cauza unui obicei deloc ”ortodox”, și-a lăsat pensia pe mâna soției. Aceasta îi gestionează banii lunar. Rică Răducanu este sincer și recunoaște că, în caz conrar, riscă să cheltuiască sume importante la păcănele, iar soția folosește banii pentru facturi, medicamente și strictul necesar.

ADVERTISEMENT
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni...
Digi24.ro
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului

”Eu habar n-am, dacă mi s-a mai mărit pensia (n.r. de 1.800 de lei), soția știe, o s-o întreb. Ea mi-o confiscă, ea o gestionează lunar.Se teme să n-o pierd la păcănele, am viciul ăsta, am mai lăsat pe acolo mulți bani, mii de euro. Așa că ea o ia, ca să achite facturile la casă, la lumină, gaze, apă. Din ce rămâne, mai luăm medicamente, mâncare”, a spus Rică Răducanu, potrivit as.ro.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digisport.ro
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României

Ce venituri mai are Rică Răducanu în afară de pensie

De mai mulți ani, Rică Răducanu e proprietarul unei terase în stațiunea Neptun de pe litoralul românesc al Mării Negre. În timpul sezonului rece, acesta își închide afacerea. Apoi, pe timpul verii, își primește clienții chiar el, uneori îi și servește la masă cu preparatele comandate.

ADVERTISEMENT

Mă cunoaște lumea, mă iubește. Și eu am făcut pentru ei, care vrea să vină la poze, la autografe.. facem! (n.r. Nu v-a uitat lumea?) Nu, am față comercială!”, a spus Rică Răducanu, pentru sursa citată, în 2025.

Ce probleme medicale are Rică Răducanu

Pe 10 mai 2026, Rică Răducanu, simbol al Rapidului, va împlini 80 de ani. Un personaj carismatic, iubit nu numai pe Giulești, dar și de suporterii rivalelor, fostul portar, prezent cu România la CM din 1970, continuă să fascineze prin poveștile sale spuse cu mult har.

ADVERTISEMENT

Chiar și când își expune problemele, omul care l-a înfruntat pe marele Pele o face și un gram de umor. În urmă cu doi ani, Rică Răducanu a spus că se confruntă cu probleme la genunchi, însă nu vrea să se mai opereze.”Abia merg, nu mai am cartilaje deloc la genunchi. Dacă forțez, se rupe de tot și fuge într-o parte. Mă mișc încet. Când ies la plimbare, eu și încă o femeie cu doi câini am rămas ultimii veterani din cartier.

Mai un pic și gata! Mă duc! De ce să mai trăiesc? Nici nu prea mai am ce face. Același ritual zilnic, puțină plimbare, mai povestesc pe la cine mai are chef să mă asculte și atât. Nu mai vreau să fac nicio operație. O duc așa cât oi mai putea, că mă înjunghie genunchii destul de rău. Mai dau cu alifii, fac injecții, asta-i viața!”, a spus Răducanu, conform digisport.

România U21 – San Marino U21, live video în preliminariile Euro U21. Formulă...
Fanatik
România U21 – San Marino U21, live video în preliminariile Euro U21. Formulă ofensivă propusă de Costin Curelea. Cum arată echipele de start
Oficial! Simona Halep revine pe teren și va avea o adversară de Top...
Fanatik
Oficial! Simona Halep revine pe teren și va avea o adversară de Top 10 WTA! Cine va mai participa meciul de retragere al dublei campioane de Grand Slam. Update
Lovitură de proporţii! Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali la FCSB...
Fanatik
Lovitură de proporţii! Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali la FCSB în 2025. Raportul financiar care uimește toată România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Fotbalistul român considerat 'mai talentat decât Hagi'. A murit la numai 26 de...
iamsport.ro
Fotbalistul român considerat 'mai talentat decât Hagi'. A murit la numai 26 de ani: 'Știi ce ziceau despre el?'
