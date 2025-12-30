Ce pensie primește Mircea Sandu de la statul român: ”Am muncit 43 de ani”

ADVERTISEMENT

Într-un interviu pe care l-a acordat recent, Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie primește de la statul român. Ajuns la vârsta de 73 de ani, retras din activitate de multă vreme, el este stabilit în Franța, unde se bucură de temperaturi crescute.

Mircea Sandu, dezvăluiri despre pensie

Mircea Sandu și-a schimbat complet stilul de viață de când a aflat că suferă de cancer. Locuiește la Beausoleil, un loc cu o climă blândă, unde iarna nu există. Vremea este ideală pentru persoanele în vârstă.

Fostul jucător, care a făcut un ajunge în România pe timpul verii. Încasează de la statul român o pensie importantă, însă a luat decizia să-și recupereze banii cu care a cotizat de-a lungul carierei sale.

Încasează 2.000 de euro în fiecare lună, dar vrea ca până la 90 de ani să primească înapoi cotizațiile pe care le-a dat către statul român. Fostul fotbalist susține că este vorba de 350.000 de euro, bani pe care i-a dat către pensii și sănătate.

„Am pensie, cum să nu am? Am muncit 43 de ani. Am aproximativ 2.000 de euro. Știți cât am plătit eu asigurările și pensiile? Aproape 350.000 de euro”, a spus fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, pentru .

Mircea Sandu: ”Am susținut statul român financiar”

„Și mi-am pus în gând să îmi recuperez banii primindu-i înapoi până la 90 de ani. În afara faptului că am susținut statul român financiar, i-am mai dat și imagine. Atât eu, cât și ceilalți mari sportivi, chiar dacă eu nu am fost mare.

Dar sunt acolo și eu. Mai ales ce am făcut la UEFA pentru România. Am oferit și acum am dreptul să-i recuperez. Nu e o pensie mare. Noi, ca stat, am vândut toată industria, unde sunt banii ăia?”, a completat Mircea Sandu, pentru aceeași sursă.

În altă ordine de idei, fostul sportiv se bucură de un trai plăcut în Franța, unde locuiește aproape de fiica sa. A declarat la un moment dat că , în comparație cu țara noastră.

De o pensie de 2.000 de euro se bucură și Ion Țiriac. Cel mai bogat român a declarat că nu s-a atins de niciun leu până acum, banii fiind virați de-a lungul timpului într-un cont bancar. În prezent, ar avea 750.000 de euro.

În schimb, fostul jucător de tenis Ilie Năstase are o pensie apropiată de cea minimă. Mai exact, primește 1.435 de lei, însă în fiecare lună încasează și o indemnizație de merit. Fostul lider ATP primește suma de 6.240 de lei.