Ce pensie rușinoasă primește Mihai Neșu de la statul român. Statul olandez îi dă de 30 de ori mai mult: “Eu și sora mea ar trebui să trăim din 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine”

Ce pensie primește Mihai Neșu de la statul român? Deși este într-o situație destul de dificilă, suma încasată este insuficientă pentru un trai nici măcar decent. Statul olandez îi dă de 30 de ori mai mult acestuia. Și chiar această sumă l-a și salvat

Pensiile din România au fost recalculate, iar o mulțime de pensionari se declară nemulțumiți de noile sume. De altfel la Casele de Pensii e un adevărat haos zi de zi, având în vedere că mii de persoane vin să își ceară drepturile.

Având în vedere actuala situație, Mihai Neșu a vorbit și el despre ce pensie încasează. Amintim faptul că în anul 2011, acesta a suferit un accident cumplit la un antrenament al celor de la Utrecht.

. Deși a supraviețui și a învățat să vorbească din nou, acum este nevoit să trăiască într-un scaun cu rotile. Iar lucrurile nu sunt deloc ușoare, deși are doar 41 de ani.

Ce pensie încasează Mihai Neșu de la statul român ? 500 de lei. De cealaltă parte, statul olandez îi dă 3.000 de euro, o sumă cu mult mai mare decât cea din România.

Statul olandez îi dă o sumă cu adevărat generoasă

Sora sa, care are grijă de el, ajunge să încaseze lunar în jur de 2.000 de lei. Dacă nu ar fi existat pensia din Olanda, Mihai Neșu recunoaște că ambii ar fi fost nevoiți să trăiască cu doar 3.000 de lei.

Iar dincolo de hrană și alte nevoi zilnice, Mihai Neșu are nevoie și de un tratament adecvat. Și toate aceste lucruri costă destul de mult. Chiar și așa, el se bucură de faptul că a reușit totuși să aibă și un sprijin financiar din străinătate.

„Eu iau 500 de lei pe lună și mai ia și ea (n.r. sora sa) vreo 2.000 sau poate mai mult. Hai să spunem că luăm 3.000 amândoi. Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie și ea să mănânce. Să aibă grijă și de cele medicale.

Așa trăiesc alții care n-au posibilități și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum…. Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor! E ceva de admirat și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități. Ca să închid paranteza, n-am de ce să mă plâng. Slavă Domnului, am avut posibilități să am bani când am fost fotbalist. Am și pensia din Olanda care mă ajută foarte mult.

Cam 3.000 de euro, cam pe acolo. Mai trebuie să-mi plătesc și asistentele care au grijă de mine dimineața și mai am tot felul de cheltuieli, dar se duc și ăia. Cu acei bani reușesc. Din ăia 3.000 nu rămân așa mulți”, a spus Mihai Neșu, pentru .