Ce pensie șocantă primește Mihai Neșu de la statul român. Olanda îi dă lunar de 30 de ori mai mult

Mihai Neșu și-a dedicat întreagă carieră fotbalistică la două cluburi: Steaua (actuala FCSB) și Utrecht. Din păcate, activitatea sa fotbalistică a fost curmată brusc, în 2011, atunci când a suferit o gravă accidentare. În urma coliziunii cu un coleg, românul a fost diagnosticat cu fractură de vertebră cervicală, ceea ce a dus la paralizie de la gât în jos. Neșu nu a cedat nicio clipă, iar acum conduce o fundație care îi poartă numele. De la statul român, fostul fundaș este ”recompensat” cu o pensie rușinoasă. Din Olanda în schimb, Neșu primește un tratament pe măsura valorii sale.

Ce pensie primește Mihai Neșu de la statul român

Spre plăcuta surprindere a tuturor, în loc să se lase doborât, Mihăiță Neșu, 43 de ani, a transformat drama sa din urmă cu 15 ani într-o misiune puternică. Cu multe eforturi, fostul fotbalist a înființat ”Fundația Mihai Neșu”. Zi de zi, acest loc ajută copii și adulți cu dizabilități neuromotorii prin fel și fel de terapii. Neșu a mai construit Complexul de Recuperare ”Sfântul Nectarie” lângă Oradea, inaugurat în 2024. Până acum, fundația lui Neșu a ajutat peste 500 de persoane.

Foarte mulți s-au întrebat cum pentru tot ceea ce face. Răspunsul e unul trist și, deopotrivă, revoltător. Fotbalistul care în România s-a consacrat la Steaua, acum FCSB, a jucat și pentru națională, primește lunar o pensie în valoare de 100 de euro, adică undeva la 500 de lei. Sora lui are o pensie de însoțitor nu cu mult mai mare, în valoare de 300-400 de euro.

”Eu iau 500 de lei pe lună și mai ia și ea (n.r. sora fostul jucător) vreo 2.000 sau poate mai mult. Hai să spunem că luăm 3.000 amândoi. Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie și ea să mănânce. Să aibă grijă și de cele medicale. Așa trăiesc alții care n-au posibilități și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum.

Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor! E ceva de admirat și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități. Ca să închid paranteza, n-am de ce să mă plâng. Slavă Domnului, am avut posibilități să am bani când am fost fotbalist”, spunea în trecut Mihai Neşu, într-un interviu televizat.

Pensia pe care o primește Mihai Neșu în Olanda, de 30 de ori mai mare

Mihai Neșu și-a început aventura în Olanda, la FC Utrecht, în vara lui 2008. A venit în Eredivisie după 7 sezoane în care a luat și trei trofee cu FCSB: două titluri și o Cupă. Circa 1,2 milioane de euro au plătit olandezii pentru român. În primul sezon (2008-2009), Neșu a fost printre cei mai buni fundași stânga din Eredivisie.

Accidentarea gravă din mai 2011 i-a pus capăt carierei de fotbalist. Statul olandez nu l-a uitat însă pe Mihai Neșu. Lunar, fostul apărător stânga încasează o pensie de 3.000 de euro de la batavi, adică de 30 de ori peste venitul său din țară.

Ce spunea Mitică Dragomir despre pensia lui Mihai Neșu

În exclusivitate la FANATIK, Dumitru Dragomir . Mitică a fost șocat să afle cât de puțin încasează fostul fotbalist din partea statului român. Acesta a făcut comparaţia cu masa de la un hotel de lux din Capitală, care costă cât încasează Neşu lunar.

”Mi-e rău. Eu cred că aia e pensia de handicap. Deci 500 de lei pensie? Ştii cât costa la Marriott ieri un tacâm la masa de prânz? La, cum se numeşte… un brunch. Este taxa fixă de 100 de euro, 500 de lei de persoană. Cât câştigă Mihai Neşu într-o lună costă un brunch la hotel, acolo. Eu spun ca idee, ca termen de comparaţie. N-am crezut. Şi dacă i-ar da 5000 de lei ar fi o ruşine. Era o ruşine”, a spus Dragomir la ”Profeţiile lui Mitică”.