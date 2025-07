Ce pensie va avea Gigi Becali de la 1 august 2025, după decizia luată de Guvernul Bolojan

Gigi Becali, unul dintre cei mai bogați oameni din România, este și el, într-o oarecare măsură, afectat de măsurile luate de guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul a decis ca pensionarii care încasează de la stat peste 3.000 de lei să plătească un impozit de 10%.

Gigi Becali, obligat să plătească impozit de 10% din pensia de europarlamentar

Patronul celor de la FCSB stă excelent din punct de vedere financiar, iar impozitul impus pe pensiile de peste 3.000 de lei nu va fi resimțit. Omul de afaceri a făcut averi uriașe din vânzarea de terenuri.

Astfel, Gigi Becali, care are un venit lunar de aproximativ 6.000 de lei, va fi taxat cu 300 de lei – o sumă infimă dacă e să o comparăm cu banii pe care îi învârte la FCSB.

Gigi Becali a fost europarlamentar între 7 iunie 2009 și 8 ianuarie 2013. În fiecare an, omul de afaceri încasează de la stat puțin peste 71.000 de lei, adică lunar 5.972 de lei – ceva mai mult de 1.000 de euro.

Gigi Becali a spus cum a făcut milioane de euro. „Am fost pur și simplu inspirat”

Conform declarației de avere din anul 2023, omul de afaceri avea însă în conturile bancare doar 560.000 de lei.

Totuși, „cele mai mari resurse sunt promisiuni de vânzare-cumpărare de la persoană juridică: în total, aceste promisiuni însumează 30 de milioane de euro”, după cum notează Defapt.ro.

„Făceam bani mulți în ’90, ’91, ’92. Visul meu era să am o fermă. Voiam 2-3.000 de oi, 2-300 de vaci. Am început să cumpăr pământ, să pot hrăni animalele. De când aveam 100 de vaci și 800 de oi, am început să iau teren pentru animale. Nu m-am gândit la valoarea imobiliară. De ce să mințim oamenii? Am fost pur și simplu inspirat”, declara patronul celor de la FCSB într-un dialog cu Mihail Neamțu.