Ce pensie va primi Gigi Becali după ce va împlini 65 de ani. Sumă uriașă de la stat și Parlamentul European

Gigi Becali (63 de ani) a dezvăluit ce pensie va încasa după împlinirea vârstei prevăzută de lege. Omul de afaceri care deține clubul FCSB va primi o indemnizație lunară destul de consistentă.

ADVERTISEMENT

Cumulat, conform spuselor sale, latifundiarul va avea un venit de 6.500 de euro. Din acest total, 4.000 de euro vor veni de la statul român și restul de 2.500 de la Parlamentul European.

Ce pensie va primi Gigi Becali după ce va împlini 65 de ani, de la stat și Parlamentul European

La mijlocul acestei săptămâni, omul de afaceri a dezvăluit că a fost sunat de către o persoană de la Parlamentul European, care l-a întrebat dacă vrea să beneficieze de pensie.

ADVERTISEMENT

Răspunsul lui Becali a fost unul afirmativ. În aceste condiții, omul de fotbal ar urma să încaseze lunar o indemnizație în valoare de 2.500 de euro, conform spuselor sale pentru .

Potrivit sursei citate, Gigi Becali devine primul pensionar european din România. Acesta a fost europarlamentar la Bruxelles în perioada iunie 2009 – decembrie 2012.

ADVERTISEMENT

Apoi, din decembrie 2012, până la condamnarea sa din 2013, a fost și membru în Parlamentul României, astfel că atunci când va împlini vârsta de 65 de ani va primi încă o pensie, în valoare de 4.000 de euro, conform declarațiilor sale.

Becali s-a retras din mandatul de europarlamentar

În 2013, când a avut o serie de probleme cu legea, fiind condamnat cu suspendare, Gigi Becali spunea că regretă retragerea din funcția pe care o ocupa la Bruxelles.

ADVERTISEMENT

”Am făcut o mare greşeală că m-am retras din mandatul de europarlamentar, că nu aveau curajul să facă asta. M-am retras, am zis că vreau să lupt pentru ţara mea. Am ieşit, iar de acum încolo vreau să lupt pentru familia mea.

Nu mi-am dat seama, am fost un idealist şi am greşit. Îmi pare rău că m-am retras din mandatul de europarlamentar. Acum, am pus nişte avocaţi să se intereseze dacă pot să îmi reiau mandatul, pentru că demisia eu nu mi-am dat-o de acolo”, a declarat Becali, în februarie 2013.

ADVERTISEMENT

Ce avere are Gigi Becali

În ciuda faptului că FCSB nu a mai avut succes pe plan intern și nici internațional, și-a rotunjit averea în ultimul an, arată analizele specialiștilor.

Potrivit , Becali ar avea o avere estimată între 350 și 400 de milioane de euro. Latifundiarul se situează pe locul 12 în topul celor mai bogați oameni din țară și pe poziția a treia în clasamentul românilor din sport.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac este cel mai bogat român din sport, cu o avere de circa 2 miliarde de euro. El este urmat de Gruia Stoica, un om de afaceri care în 2013 a fost aproape să preia clubul Rapid de la George Copos, cu o avere estimată la 460-500 de milioane de euro.