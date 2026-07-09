Sport

Ce performanță: Baiaram și Assad l-au egalat pe marele Ilie Balaci!

Ștefan Baiaram și Assad Al-Hamlawi au intrat în istoria Universității Craiova! L-au egalat pe legendarul Ilie Balaci în clasamentul golgheterilor oltenilor în cupele europene
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.07.2026 | 07:30
Ce performanta Baiaram si Assad lau egalat pe marele Ilie Balaci
SPECIAL FANATIK
Baiaram și Assad l-au egalat pe marele Ilie Balaci în topul golgheterilor Craiovei în cupele europene. Foto: Renato Anghelescu
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Ștefan Baiaram (23 de ani) și Assad Al-Hamlawi (25 de ani) au marcat golurile oltenilor din prima repriză a meciului ML Vitebsk – Universitatea Craiova, disputat miercuri seară în Ungaria, la Mezokovesd, în prima manșă a turului 1 preliminar din Champions League. La pauză, echipa antrenată de Filipe Coelho a condus cu 3-1.

Baiaram și Assad l-au egalat pe Ilie Balaci în topul golgheterilor Craiovei în cupele europene

Baiaram a deschis scorul în minutul 4 cu o execuție superbă cu interiorul piciorului drept la colțul lung de la circa 18 metri de poartă, ușor lateral stânga, în vreme ce Assad a transformat două lovituri de la 11 metri, în minutele 24 și 44. Între aceste momente, bielorușii au dat de asemenea un gol de senzație, prin Gromyko, în minutul 20.

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Grație acestor reușite, internaționalul român, urmărit la acest meci din tribune în vederea unui transfer de reprezentanți ai celor de la Anderlecht, și fotbalistul de origine palestiniană au ajuns la câte șapte goluri marcate pentru echipa lui Mihai Rotaru în cupele europene. Pentru Assad performanța este cu atât mai importantă cu cât el s-a transferat în Bănie abia în vara anului trecut.

Astfel, Ștefan Baiaram și Assad Al-Hamlawi l-au egalat pentru legendarul Ilie Balaci în topul golgheterilor all-time ai formației din Craiova în cupele europene. De asemenea, ei s-au apropiat acum din acest punct de vedere de Ion Geolgău, cel care are opt reușite, și de Sorin Cârțu, actualul președinte onorific al clubului de pe „Ion Oblemenco”, de asemenea fost antrenor al oltenilor, care se poate mândri cu 11 goluri marcate de-a lungul carierei în cupele europene.

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Golurile marcate de legendarul Ilie Balaci de-a lungul timpului pentru Universitatea Craiova în cupele europene:

  • Olympiakos Nicosia – U Craiova 1-6 (2g / Cupa Cupelor 1977-1978)
  • U Craiova – Leeds United 2-0 (1g / Cupa UEFA 1979-1980)
  • U Craiova – BK Copenhaga 4-1 (1g / CCE 1981-1982)
  • U Craiova – Fiorentina 3-1 (1g / Cupa UEFA 1982-1983)
  • Shamrock Rovers – U Craiova 0-2 (1g / Cupa UEFA 1982-1983)
  • U Craiova – Benfica 1-1 (1g / Cupa UEFA 1982-1983)
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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