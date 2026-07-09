Ce performanță: Baiaram și Assad l-au egalat pe marele Ilie Balaci!

Ștefan Baiaram (23 de ani) și Assad Al-Hamlawi (25 de ani) au marcat golurile oltenilor din prima repriză a meciului ML Vitebsk – Universitatea Craiova, disputat miercuri seară în Ungaria, la Mezokovesd, în prima manșă a turului 1 preliminar din Champions League. La pauză, echipa antrenată de Filipe Coelho a condus cu 3-1.
Baiaram a deschis scorul în minutul 4 cu o execuție superbă cu interiorul piciorului drept la colțul lung de la circa 18 metri de poartă, ușor lateral stânga, în vreme ce Assad a transformat două lovituri de la 11 metri, în minutele 24 și 44. Între aceste momente, bielorușii au dat de asemenea un gol de senzație, prin Gromyko, în minutul 20.
Grație acestor reușite, internaționalul român, urmărit la acest meci din tribune în vederea unui transfer de reprezentanți ai celor de la Anderlecht, și fotbalistul de origine palestiniană au ajuns la câte șapte goluri marcate pentru echipa lui Mihai Rotaru în cupele europene. Pentru Assad performanța este cu atât mai importantă cu cât el s-a transferat în Bănie abia în vara anului trecut.
Astfel, Ștefan Baiaram și Assad Al-Hamlawi l-au egalat pentru legendarul Ilie Balaci în topul golgheterilor all-time ai formației din Craiova în cupele europene. De asemenea, ei s-au apropiat acum din acest punct de vedere de Ion Geolgău, cel care are opt reușite, și de Sorin Cârțu, actualul președinte onorific al clubului de pe „Ion Oblemenco”, de asemenea fost antrenor al oltenilor, care se poate mândri cu 11 goluri marcate de-a lungul carierei în cupele europene.