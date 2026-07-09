Ce performanță: Baiaram și Assad l-au egalat pe marele Ilie Balaci!

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram (23 de ani) și Assad Al-Hamlawi (25 de ani) au marcat golurile oltenilor din prima repriză a meciului ML Vitebsk – Universitatea Craiova, disputat miercuri seară în Ungaria, la Mezokovesd, în prima manșă a turului 1 preliminar din Champions League. La pauză, echipa antrenată de Filipe Coelho a condus cu 3-1.

Baiaram și Assad l-au egalat pe Ilie Balaci în topul golgheterilor Craiovei în cupele europene

Baiaram a deschis scorul în minutul 4 cu o execuție superbă cu interiorul piciorului drept la colțul lung de la circa 18 metri de poartă, ușor lateral stânga, în vreme ce Între aceste momente, bielorușii au dat de asemenea un gol de senzație, prin Gromyko, în minutul 20.

ADVERTISEMENT

Grație acestor reușite, , și fotbalistul de origine palestiniană au ajuns la câte șapte goluri marcate pentru echipa lui Mihai Rotaru în cupele europene. Pentru Assad performanța este cu atât mai importantă cu cât el s-a transferat în Bănie abia în vara anului trecut.

Astfel, Ștefan Baiaram și Assad Al-Hamlawi l-au egalat pentru în topul golgheterilor all-time ai formației din Craiova în cupele europene. De asemenea, ei s-au apropiat acum din acest punct de vedere de Ion Geolgău, cel care are opt reușite, și de Sorin Cârțu, actualul președinte onorific al clubului de pe „Ion Oblemenco”, de asemenea fost antrenor al oltenilor, care se poate mândri cu 11 goluri marcate de-a lungul carierei în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Golurile marcate de legendarul Ilie Balaci de-a lungul timpului pentru Universitatea Craiova în cupele europene: