Ce performanță pentru România! Medalie de argint la Mondiale la doar 16 ani!

România, reprezentată cu succes în Brazilia. O sportivă de mare perspectivă a urcat pe a doua treaptă a podiumului la doar 16 ani.
Alex Bodnariu
25.08.2025 | 05:20
Performanță uriașă pentru sportul românesc! Amalia Lică a câștigat medalia de argint la Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică din Rio de Janeiro, la proba „măciuci”, la doar 16 ani!

Amalia Lică, argint la Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică

Amalia Lică și Andreea Verdeș au fost reprezentantele României la Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică din Brazilia. Țara noastră nu mai câștigase o medalie la această disciplină de nu mai puțin de 33 de ani, iar așteptările nu erau foarte mari înainte de startul competiției.

Totuși, tânăra Amalia Lică s-a descurcat de minune și a urcat, la final, pe treapta a doua a podiumului, la proba „măciuci”. Reprezentanta țării noastre a obținut în finală punctajul de 29.000. Darja Varfolomeev a terminat pe primul loc, iar medalia de bronz a fost câștigată de bulgăroaica Stiliana Nikolova.

Comunicatul emis de COSR:

„Medalie istorică pentru România la gimnastică ritmică! După 33 de ani, Amalia Lică a câștigat argintul mondial la măciuci!

La Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro, Amalia a surprins lumea gimnasticii ritmice prin atitudine, expresie artistică și măiestria execuției, într-o finală bine gestionată de sportiva noastră.

Eleva Adrianei Mitroi a fost notată cu 29.000 de puncte. Doar campioana olimpică Darja Varfolomeev a fost mai bine cotată, cu 31.700 puncte. Pe locul 3 s-a clasat gimnasta din Bulgaria, Stiliana Nikolova, cu 28.800.

Este prima medalie mondială la seniori pentru România, după bronzul Irinei Deleanu, câștigat în 1992. Talentul Amaliei și puterea ei de a urma un vis au dus-o pe podium. Felicitări, Amalia! Suntem mândri de tine”, a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român într-un comunicat oficial.

Ultima medalie la Gimnastică Ritmică a venit acum 33 de ani

Irina Deleanu este una dintre cele mai importante figuri din istoria gimnasticii ritmice românești. Ea a scris istorie în 1992, când a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale, prima și singura medalie mondială a României în această disciplină timp de mai bine de trei decenii.

După încheierea carierei sportive, Irina Deleanu a rămas aproape de gimnastica ritmică, devenind președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică și implicându-se activ în susținerea și dezvoltarea acestei ramuri sportive.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
