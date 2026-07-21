Ce picaj pentru un fost jucător de la FCSB. A ajuns din SuperLiga în Liga 3

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Alexandru Buziuc, fostul atacant de la FCSB, nu trece prin cel mai bun moment al carierei. Deși în sezonul precedent a reușit promovarea în SuperLiga cu Corvinul Hunedoara, fotbalistul nu și-a prelungit contractul cu gruparea hunedoreană și a ajuns acum să joace în Liga 3, la Minaur Baia Mare. Jucătorul a vorbit cu FANATIK despre viitorul său.

De la FCSB la Liga 3! Alexandru Buziuc dezvăluie de ce a ales Minaur Baia Mare

Atacantul a început fotbalul acasă, la Suceava, însă s-a remarcat în perioada în care juca la Gaz Metan Mediaș. Gigi Becali l-a adus pentru a întări linia ofensivă în 2020, însă Alexandru Buziuc nu a făcut față la echipa din București, de la care a plecat după doar un sezon.

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Au urmat experiențe la diverse echipe, precum Mioveni, Steaua, Ceahlăul sau Gloria Bistrița. În ultimul sezon, , echipă care a promovat în SuperLiga, însă fotbalistul nu a primit o prelungire de contract. Și-a găsit un nou angajament, însă în Liga 3, la

A jucat la FCSB, a promovat în SuperLiga, iar acum a ajuns în Liga 3! Alexandru Buziuc rupe tăcerea

Alexandru Buziuc a vorbit în exclusivitate despre decizia sa de a continua fotbalul în Liga 3. Atacantul își dorește să bifeze o nouă promovare și consideră că, deși a ajuns la 32 de ani, încă are șanse ca, la un moment dat, să revină în SuperLiga.

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„Tocmai am avut reunirea la Baia Mare. Am fost coleg cu Florin Achim, care e președinte, și cu Paul Pârvulescu, antrenorul echipei, iar ei m-au convins, m-au rugat să vin să încercăm să promovăm. Nu e rău să îmi mai trec o promovare în CV. La Corvinul mi-am terminat contractul și nu mi-am negociat prelungirea. Asta a fost tot. Eu mai am de gând să joc 2-3 ani.

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Nu e imposibil să mai joc în prima ligă, cine știe. Eu voi juca atât cât mai pot. Cu siguranță puteam să fac mai mult în cariera mea, dar eu sunt mulțumit și de ceea ce am realizat, ținând cont de unde am plecat. A fost o experiență plăcută la FCSB și nu am niciun regret. Așa e viața în fotbal. Eu nu cred că e un nivel slab în Liga 3. Sunt echipe care oferă salarii ca în Liga 2, iar majoritatea echipelor au jucători cu experiență. Se vede și în Cupa României, unde apar în fiecare an surprize”, a declarat Alexandru Buziuc, în exclusivitate pentru FANATIK.