Sport

Ce picaj pentru un fost jucător de la FCSB. A ajuns din SuperLiga în Liga 3

Fostul jucător de la FCSB a ajuns în Liga 3! De ce a făcut pasul înapoi și ce planuri are pentru revenirea în SuperLiga. „Așa e viața în fotbal. Eu nu cred că e un nivel slab”.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
21.07.2026 | 13:21
Ce picaj pentru un fost jucator de la FCSB A ajuns din SuperLiga in Liga 3
EXCLUSIV FANATIK
De la FCSB la Liga 3! Alexandru Buziuc dezvăluie de ce a ales Minaur Baia Mare. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Alexandru Buziuc, fostul atacant de la FCSB, nu trece prin cel mai bun moment al carierei. Deși în sezonul precedent a reușit promovarea în SuperLiga cu Corvinul Hunedoara, fotbalistul nu și-a prelungit contractul cu gruparea hunedoreană și a ajuns acum să joace în Liga 3, la Minaur Baia Mare. Jucătorul a vorbit cu FANATIK despre viitorul său.

De la FCSB la Liga 3! Alexandru Buziuc dezvăluie de ce a ales Minaur Baia Mare

Atacantul a început fotbalul acasă, la Suceava, însă s-a remarcat în perioada în care juca la Gaz Metan Mediaș. Gigi Becali l-a adus pentru a întări linia ofensivă în 2020, însă Alexandru Buziuc nu a făcut față la echipa din București, de la care a plecat după doar un sezon.

ADVERTISEMENT

Au urmat experiențe la diverse echipe, precum Mioveni, Steaua, Ceahlăul sau Gloria Bistrița. În ultimul sezon, Alexandru Buziuc a evoluat pentru Corvinul Hunedoara, echipă care a promovat în SuperLiga, însă fotbalistul nu a primit o prelungire de contract. Și-a găsit un nou angajament, însă în Liga 3, la Minaur Baia Mare.

A jucat la FCSB, a promovat în SuperLiga, iar acum a ajuns în Liga 3! Alexandru Buziuc rupe tăcerea

Alexandru Buziuc a vorbit în exclusivitate despre decizia sa de a continua fotbalul în Liga 3. Atacantul își dorește să bifeze o nouă promovare și consideră că, deși a ajuns la 32 de ani, încă are șanse ca, la un moment dat, să revină în SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri
Digi24.ro
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri

„Tocmai am avut reunirea la Baia Mare. Am fost coleg cu Florin Achim, care e președinte, și cu Paul Pârvulescu, antrenorul echipei, iar ei m-au convins, m-au rugat să vin să încercăm să promovăm. Nu e rău să îmi mai trec o promovare în CV. La Corvinul mi-am terminat contractul și nu mi-am negociat prelungirea. Asta a fost tot. Eu mai am de gând să joc 2-3 ani.

ADVERTISEMENT
Jucătorii Argentinei au spus
Digisport.ro
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia

Nu e imposibil să mai joc în prima ligă, cine știe. Eu voi juca atât cât mai pot. Cu siguranță puteam să fac mai mult în cariera mea, dar eu sunt mulțumit și de ceea ce am realizat, ținând cont de unde am plecat. A fost o experiență plăcută la FCSB și nu am niciun regret. Așa e viața în fotbal. Eu nu cred că e un nivel slab în Liga 3. Sunt echipe care oferă salarii ca în Liga 2, iar majoritatea echipelor au jucători cu experiență. Se vede și în Cupa României, unde apar în fiecare an surprize”, a declarat Alexandru Buziuc, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă cu jucătorul pe care Gigi Becali a vrut să plătească...
Fanatik
Ce se întâmplă cu jucătorul pe care Gigi Becali a vrut să plătească 1.500.000 de euro. Adrian Mititelu, anunț oficial
Un pilot spaniol, farsă colosală la 10.000 metri. Ce le-a transmis pasagerilor argentinieni...
Fanatik
Un pilot spaniol, farsă colosală la 10.000 metri. Ce le-a transmis pasagerilor argentinieni după victoria Spaniei din finala CM
Ce reacție a avut iubita lui Alex Pașcanu după ce fundașul a marcat...
Fanatik
Ce reacție a avut iubita lui Alex Pașcanu după ce fundașul a marcat și a adus 3 puncte Rapidului. Toți ochii au fost asupra sa
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Susține că o echipă din SuperLiga 'nu termină campionatul'. Verdict crunt: 'Sunt morți...
iamsport.ro
Susține că o echipă din SuperLiga 'nu termină campionatul'. Verdict crunt: 'Sunt morți în cadă, leșinați, nu mai vine nimic pe conductă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!