Sport

Ce pierdere pentru Dinamo! Jucătorul-revelație a luat galben și va rata derby-ul cu CFR Cluj

Mihai Dragomir
16.10.2026 | 22:04
Ce pierdere pentru Dinamo Jucatorulrevelatie a luat galben si va rata derbyul cu CFR Cluj
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Pierdere mare pentru Dinamo în perspectiva duelului din etapa 13 cu CFR Cluj. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
Pierdere importantă pentru Dinamo. Nuno Campos nu va putea conta pe fotbalistul care a impresionat în acest sezon la derby-ul cu CFR Cluj.
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Dinamo a încasat o lovitură importantă în prima repriză a meciului cu FC Botoșani din etapa a 12-a. „Câinii” nu vor putea conta pe unul dintre cei mai importanți jucători din acest sezon la duelul din runda următoare cu CFR Cluj. Fundașul Martin Pascual a ajuns la 4 cartonașe galbene și devine astfel indisponibil la duelul contra ardelenilor.

Martin Pascual nu poate juca în CFR Cluj – Dinamo

Etapa cu numărul 13 îi aduce lui Dinamo o deplasare cu CFR Cluj. Duelul este programat duminică, 25 octombrie, de la 19:00. Însă Nuno Campos nu îl va avea la dispoziție pe unul dintre „stâlpii” apărării și, totodată, marcator în ultimele partide ale echipei sale. Martin Pascual a văzut al 4-lea cartonaș galben din acest sezon în minutul 28 al meciului cu FC Botoșani de pe Arena Națională. Faultul dur asupra lui Andrei Dumiter nu a fost iertat de arbitrul central Rareș Vidican. Martin Pascual mai fusese avertizat în duelurile cu Petrolul (scor 0-1, etapa 1), Corvinul (scor 1-1, etapa 7) și cu Csikszereda (scor 3-1, etapa 9).

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Martin Pascual e omul momentului la Dinamo. La Sf. Gheorghe, etapa trecută, fundașul spaniol a marcat al 5-lea său gol de când îmbracă tricoul roș-alb, el fiind adus de „câini” în vara acestui an. După victoria în fața covăsnenilor, jucătorul le promitea suporterilor echipei din „Ștefan cel Mare” că vrea să mai înscrie: „Mă simt incredibil, parcă am un miros al golului. Dacă vom munci la fel, putem să producem daune esenţiale adversarilor. Nu mă voi opri din a marca goluri în continuare!”. Format la Rayo Vallecano și trecut ulterior pe la Villarreal B, Ibiza, Atlético Madrid B și Mirandés, Martin Pascual este o piesă esențială a primului „11” aliniat de Nuno Campos la Dinamo.

Noul regulament din SuperLiga

Începând cu sezonul 2026–2027 din SuperLigă, FRF a anunțat noi modificări privind regulile jocului și atribuțiile VAR, care includ schimbări importante referitoare la cartonașele galbene. Cazul lui Martin Pascual se încadrează la următorul scenariu: un jucător este automat suspendat pentru un meci după ce ajunge la acumularea a 4 cartonașe galbene (în loc de 3, cât era prevăzut anterior).

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Marea calitate a lui Martin Pascual, dezvăluită de Andrei Nicolescu

Deși a acumulat experiență în fotbalul iberic, Martin Pascual nu a venit la Dinamo cu un statut de vedetă. Fundașul central s-a acomodat rapid și a înțeles în timp util indicațiile staff-ului, precum și pretențiile echipei. Andrei Nicolescu l-a lăudat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, descriindu-l drept un jucător cu un caracter modest și extrem de muncitor. „A pornit turbo încă de la început și de aceea și-a câștigat locul de titular atât de repede!”.

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Martin Pascual l-a făcut uitat pe Kennedy Boateng, fundașul central care a plecat liber de la Dinamo în vară. Interesant este faptul că noul „Sergio Ramos” din echipa „câinilor” nu avusese marcat niciun gol în carieră înaintea experienței din România. Singurul gol marcat de Martin Pascual a fost împotriva lui Real Madrid, pe vremea când juca la Rayo Vallecano, dar reușita respectivă a fost la juniori. El puncta pentru formația U19 a lui Rayo, pe 26 noiembrie 2017, când „Vallecas” se impunea cu 3-1.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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