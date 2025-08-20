Ce pierderi au avut hotelurile de stat de pe litoral. Subvenții uriașe și pentru locațiile de top din Capitală

Statul român deține, prin intermediul Regiei Protocolului de Stat (RA-APPS), mai multe unități hoteliere pe litoralul românesc. Anul trecut, acestea au înregistrat pierderi considerabile, însă autoritățile au dat vina pentru numărul mic de turiști pentru sezonul scurt. Pierderi însă au fost înregistrate și la unitățile de la munte dar și din Capitală.

ADVERTISEMENT

Ce pierderi au avut hotelurile de stat de pe litoral

Statul român, prin Regia Protocolului de Stat, mai deține încă mai multe vile și hoteluri pe litoral. Este vorba despre complexul Doina, cu hotel, restaurant și baza de tratament din stațiunea Neptun, alte două vile și hotelul Dacia din Mamaia, plus restaurantul Ambasador. Toate aceste unități se află în gestiunea sucursalei din Neptun a Ra-APPS.

Anul trecut, această sucursală, care are în gestiune și baza de protocol din stațiunea Neptun, a înregistrat pierderi de aproape 13 milioane lei. În raportul pe anul 2024 al Regiei de stat se arată că pierderea înregistrată a fost cu doar 2% peste ce fusese prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli.

ADVERTISEMENT

„La SRP NEPTUN exercițiul financiar se încheie cu o pierdere netă de 12.988,90 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere a acesteia față de nivelul aprobat cu 2,14%. Veniturile totale realizate au fost de 19.671,97 mii lei cu 8,06% mai mari decât cele prevăzute în buget. Cheltuielile totale au fost de 32.660,87 mii lei ceea ce reprezintă o creștere cu 5,63% din bugetul aprobat”, se arată în raportul de activitate al RA-APPS pe anul 2024.

Ca justificare pentru „Datorită caracterului pronunțat sezonier al activității sucursalei (6–7 luni perioadă de funcționare pe an) aceste cheltuieli sunt imposibil de recuperat din veniturile realizate”, se mai arată în documentul citat.

ADVERTISEMENT

Pierderi și la hotelurile de la munte

Sucursala din Sinaia a Regiei de stat are și ea în administrație câteva unități de cazare. Este vorba, în principal, de Hotelul Mara din Sinaia, cu restaurant și baza de agrement, complexul Foișor, precum și patru vile din Predeal (dintre care trei fac parte din baza materială de protocol), plus hotelul Păltiniș.

ADVERTISEMENT

Pierderile acestei sucursale au fost sub nivelul estimat la începutul anului, dar au depășit totuși pragul de 12 milioane lei. Per total, veniturile realizate aici au depășit suma de 16,5 milioane lei.

„La SRP SINAIA exercițiul financiar se încheie cu o pierdere netă de 12.083,40 mii lei, ceea ce reprezintă o diminuare a acesteia față de nivelul aprobat cu 5,93%. Veniturile totale realizate au fost de 16.573,33 mii lei cu 19,43% mai mici decât cele prevăzute în buget. Cheltuielile totale au fost de 28.656,73 mii lei ceea ce reprezintă o diminuare cu 14,24% din bugetul aprobat”, se arată în raportul Regiei pe anul 2024.

ADVERTISEMENT

Explicația aici pentru pierderile sucursalei a constat în investițiile făcute în baza de protocol plus faptul că a trebuit să suporte costurile serviciilor de pază la o serie de unități care nu mai sunt în folosință.

„Sucursala a trebuit să facă o serie de achiziții pentru îmbunătățirea bazei de reprezentare și protocol. Aceste materiale au fost aprobate prin programul de achiziții produse și servicii.

Conform statutului sucursala administrează și menține la parametrii activele aflate în gestiunea sa, ceea ce generează cheltuieli neacoperite de venituri respectiv, costuri cu paza, utilități, impozite și taxe, personal, amortizare astfel ca la „Alte activități”, Minihotel Covasna, Vila „Timiș 14” cu Canton Dâmbu Morii, Grup Social Pietrosul și Grup Gospodăresc Furnica”, se mai arată în raportul Regiei.

Pierderi și la locațiile de top din Capitală

Regia Protocolului de Stat deține o serie de locații de top și în Capitală. Printre acestea se numără Hotelul Triumf din nordul Bucureștiului, hotelul și palatul Snagov, precum și Clubul Floreasca și Casa Locato. De asemenea, în gestiunea sucursalei Triumf se mai află Vila Primăverii, transformată în muzeu, precum și cele cinci cantine din instituțiile publice (Palatul Victoria, Curtea de Conturi).

Veniturile realizate de această sucursală au fost de peste 30 de milioane de lei, însă chiar și așa sucursala a terminat anul 2024 pe pierdere. Potrivit raportului de activitate, pierderea înregistrată a fost de peste 9 milioane de lei, însă autoritățile subliniază că inițial, în bugetul pe 2024, fuseseră prevăzute pierderi de 21 milioane lei.

„La SRP TRIUMF, exercițiul financiar se încheie cu o pierdere netă de 9.640,73 mii lei, ceea ce reprezintă o diminuare a acesteia față de nivelul aprobat cu 45,18%. Veniturile totale realizate au fost de 31.588,44 mii lei cu 14,95% mai mari decât cele prevăzute în buget. Cheltuielile totale au fost de 41.229,17 mii lei ceea ce reprezintă o diminuare a cheltuielilor cu 15,55% din bugetul aprobat.

Principalele active care contribuie la realizarea obiectului de activitate al sucursalei sunt Complex Hotelier Triumf, Clubul Floreasca, P 50, Palat Snagov, Casa Locato, Bufete precum și contracte comerciale”, se arată în documentul citat.

În ceea ce privește explicațiile privind pierderile acestei sucursale și prețurile practicate, care nu acoperă cheltuielile. În plus, sunt invocate impozitele locale pe care această sucursală a trebuit să le plătească.

„SRP Triumf a preluat active de la fostele Sucursale Snagov, Băneasa, Pipera, Scroviștea care generează cheltuieli cu impozite și taxe locale, amortizare, pază și alte cheltuieli de întreținere, elemente de cost care nu sunt recuperate și care influențează substanțial lună de lună rezultatele sucursalei”, se mai arată în raportul Regiei pe anul trecut.

Pierderile RA-APPS acoperite din permise și certificate

Per total, din activitatea hotelieră, RA-APPS a înregistrat pierderi peste 14 milioane lei în anul 2024, o sumă cu peste două milioane mai mare decât pierderile raportate de cele cinci cantine gestionate de către Regie. Închirierea imobilelor de protocol și a clădirilor de patrimoniu a adus un profit de peste 11 milioane lei, însă cei mai mulți bani au venit din permisele și certificatele emise de către Regia de stat.

Doar de aici vorbim de un profit net de peste 48 de milioane lei, sumă care a acoperit pierderile înregistrate de toate sucursalele Regiei. Astfel, la finalul anului trecut, regia a raportat un profit net de peste 7 milioane lei.