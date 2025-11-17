Ce planuri are Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis a spus când va aduce pe lume un copil: ”Acum am o altă prioritate”

ADVERTISEMENT

Numărul 1 mondial din WTA a spus ce planuri are în continuare. Aryna Sabalenka este o jucătoare de tenis puternică și concentrată pe meciuri, iar acum dezvăluie când va aduce pe lume un copil. Care sunt, de fapt, prioritățile sale.

Aryna Sabalenka și planurile de viitor

Aryna Sabalenka are în palmares numeroase premii și trofee, planurile sale îndreptându-se spre joc. Sportiva din Belarus a oferit informații prețioase despre pașii pe care îi urmează, deși mulți o întreabă când va fi mamă.

Momentan, se focusează pe carieră și pe competițiile la care merge. Cu toate acestea, visează să aducă pe lume un copil cât mai este tânără. În schimb, spune că nu are de gând să se retragă din tenis în perioada următoare.

Se pare că jucătoarea de tenis are un plan foarte bine stabilit, care se întinde pe aproximativ 5 ani. Așadar, aceasta ia în calcul alte aspecte importante, precizând că va mai rămâne în circuit în următoarea vreme.

Prin urmare, Aryna Sabalenka este decisă să câștige și mai multe turnee înainte de a luat decizia de a se retrage. susține că nu va sta prea departe de teren pentru că va reveni după ce va fi mamă.

Aryna Sabalenka: „Este un plan aproximativ”

„La 18 ani credeam că la 25 de ani voi câștiga tot ce îmi doresc. La 25 de ani, voi avea un copil, voi reveni și voi continua să câștig. Au venit 25 de ani, am câștigat niște chestii, apoi m-am gândit că poate 27 sau 28?

Acum am 27 de ani și sunt gen… ei bine… puțin mai târziu. Vom muta asta. Mi-am dat seama că vreau să profit la maximum de cariera mea, să văd cât de departe pot ajunge. Este un plan aproximativ, cu o posibilă mutare.

Aș vrea să încerc să întemeiez o familie peste 5 ani și poate să încerc să mă întorc, în funcție de etapa vieții mele, dar da, acesta este un moment dificil. Pentru că dacă aș fi putut, aș fi plecat acum.

Îmi plac foarte mult copiii și se pare că aceștia mă iubesc și mi-ar plăcea foarte mult, dar acum am o altă prioritate”, a declarat Aryna Sabalenka, într-un podcast, conform .

În altă ordine de idei, în ultimii ani foarte multe au luat decizii neașteptate. Ele au pus pe pauză cariera pentru a deveni mame. Printre cele mai cunoscute sportive care au luat această hotărâre se numără Serena Williams și Kim Clijsters.

Naomi Osaka și Caroline Wozniacki au urmat un traseu pe care îl ia în calcul în momentul de față și tenismena din Belarus. Aryna Sabalenka are o relație sentimentală cu Jorgos Frangoulis, un milionar alături de care petrece momente de vis.