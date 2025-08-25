Ce planuri are Cristi Tănase, fostul „decar” al FCSB: „Aștept să fac actele”. Răbufnire după ultimul scandal: „Oamenii sunt foarte răi”

Cristi Tănase e liber de contract, însă nu renunță la visul său și vrea să devină antrenor. Fostul fotbalist își pregătește următoarea mișcare acasă la Pitești.

ADVERTISEMENT

Cristi Tănase, decizie importantă pentru viitorul său

Ultima oară la Clinceni, Tănase vrea cu orice preț să se facă antrenor: „Aștept să fac și eu actele, să dau de licența B. O să mă înscriu acum în septembrie. Sunt acasă la Pitești pentru că am câteva probleme de rezolvat”.

Deși nu are niciun loc de muncă în fotbal, Cristi Tănase nu vrea să mai facă nicio concesie: „Eu deocamdată nu sunt implicat în niciun proiect pentru că nu vreau să merg fără licență nicăieri. Te duci să ce? Nu poți să stai pe bancă, e complicat”.

ADVERTISEMENT

Cristi Tănase a evoluat ultima oară la FC Argeș în 2022. După ce s-a retras a venit alături de Paul Pârvulescu la Clinceni, unde a ocupat funcția de antrenor secund. , care însă pare acum destul de improbabilă.

Cristi Tănase a răbufnit după ultimul scandal în care a fost implicat: „S-a exagerat mult”

Fostul internațional român a simțit nevoia să facă noi precizări : „M-am săturat! N-am făcut nimic, am băut și eu un pahar de vin. Eram fără tricou că îmi era cald, e vară. Nu am făcut scandal, nu am înjurat pe nimeni, nu a fost nici măcar o ceartă. Așa e lumea, rea.

ADVERTISEMENT

Nu m-am bătut în viața mea cu nimeni. Nici măcar cu o muscă, darămite cu altcineva. Pe bune! S-a exagerat foarte mult și oamenii sunt foarte răi. Mă deranjează, dar nu am ce face. M-a recunoscut un vecin și m-a filmat”, a mai spus Tănase, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat la finalul lunii iulie

Cristi Tănase a fost surprins sub influența băuturilor alcoolice într-o înregistrare video dezbrăcat la bustul gol în complexul în care locuiește în localitatea Bragadiru, alături de partenera sa, în timp ce se certa cu un alt bărbat.