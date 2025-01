Ce planuri are Mega Image în România. O să te surprindă decizia

La început de an, Mega Image are planuri noi. Care este strategia grupului Ahold Delhaize la nivel global și ce se va întâmpla în magazinele din România.

În 2025, Mega Image are în plan să își extindă lista de servicii și de produse. Astfel, începând cu acest an, retailerul are de gând să aducă la raft mai mult produse marcă proprie. Mega Image își propune să atingă până în 2028 obiectivul de a vinde 45% doar produse proprii.

nu se oprește aici. Mega Image a promis tuturor clienților că va menține prețurile competitive la raft.

În ceea ce privește obiectivele globale, Mega Image își propune să se folosească mai mult de inteligența artificială. Cu ajutorul acestui instrument, retailerul va afișa în timp real prețurile în funcție de perioada de valabilitate.

Reducerea risipei prin tehnologie este unul dintre scopurile principale ale grupului Ahold Delhaize. De asemenea, tot pentru clienții săi,

Câte magazine Mega Image sunt în România

Mega Image este unul dintre cele mai populare supermarketuri de la noi din țară. De asemenea, este și cel mai mare lanț de magazine din România, rețeaua numărând peste 800 de unități. Magazine Mega Image se află în București, Constanța, Cluj, Iași, Timișoara, dar și în alte orașe.

În 2020, Mega Image a împlinit 25 de ani de când este prezent pe piața din România. În 2020, grupul Ahold Delhaize a lansat un nou concept, cel de Shop&Go. Acesta s-a bucurat de mare succes în rândul românilor, iar în prezent, rețeaua numără peste 400 de magazine.

Număr angajați Mega Image

Fiind cel mai mare lanț de magazine din România, nu este de mirare că personalul Mega Image este unul numeros. La noi în țară, Mega Image numără peste 9.000 de angajați.

Mărci proprii Mega Image, ce se întâmplă cu ele în 2025

În 2025, Mega Image va pune mai mult accent pe mărcile proprii. Grupul își propune să pună la dispoziția clienților mai mult produse proprii la prețuri competitive.

Mega Image va adapta oferta de produse marcă propriei cerințelor locale, punând pe primul loc sănătatea și sustenabilitatea. Potrivit , odată cu folosirea inteligenței artificiale, clienții Mega Image vor putea alege produsele care să corespundă unui stil de viață echilibrat.

Prețuri Mega Image

În 2025, în centrul atenției Mega Image va fi clientul. Bazat pe nevoile clienților, Mega Image va genera un profil personalizat care va simplifica experiența la cumpărături.

Mai exact, pe baza cardului de loialitate și în urma evaluării datelor, grupul Ahold Delhaize va oferi constant clienților reduceri la produsele pe care le cumpără cel mai des.