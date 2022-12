Ce planuri au judecătorii CSM care l-au dat afară din magistratură pe Cristi Danileț. Între pensie și promovarea la Curtea Supremă

La fix un an distanță, Curtea Supremă i-a dat dreptate judecătorului Cristi Danileț, sancționat în luna decembrie a anului 2021 cu excluderea din magistratură de către Secția de judecători a CSM.

Ce fac judecătorii CSM care l-au sancționat pe Danileț

În data de 13 decembrie 2021, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis excluderea din magistratură a judecătorului Cristi Danileț, un critic vocal al majorității din CSM formată în jurul Liei Savonea, pentru că a postat pe TikTok o serie de înregistrări care ar fi adus atingere profesiei de magistrat.

Deși clipurile în cauză erau nevinovate, în ele Danileț tundea gardul viu de propria casă sau practica arte marțiale, cinci judecători din CSM au votat sancțiunea maximă pentru judecătorul de la Tribunalul Cluj, și anume excluderea din magistratură. Cei cinci judecători care ar fi votat pentru excluderea lui Danileț sunt fostul președinte al CSM, Bogdan Mateescu, șefa de facto a CSM, Lia Savonea, și judecătorii Margareta Ţînţ, Mariana Ghena şi Simona Marcu. Judecătoarele Gabriela Baltag şi Evelina Oprina au votat pentru sancționarea lui Danileț cu diminuarea salariului cu 25% timp de un an, iar judecătorii Andrea Chiş şi Mihai Bălan s-au opus sancționării.

Dintre cei cinci judecători care au votat excluderea din magistratură a lui Cristi Danileț, judecătoarea Mariana Ghena s-a pensionat la începutul anului 2022, la doar câteva săptămâni după această decizie. O apropiată a Liei Savonea, Mariana Ghenă a scăpat în 2008 cu NUP după o anchetă a DNA pentru că ar fi dobândit o locuință socială asta deși avea una în proprietate deja. Cu o lună înainte de pensionarea acesteia, cu un înaintea terminării mandatului în CSM, la CNATDCU fusese înregistrată o sesizare privind un posibil plagiat în lucrarea de doctorat a acesteia.

Judecătoarea Margareta Țînț se va pensiona și ea însă după încheierea actualului mandat la finalul acestui an. Fosta președintă a CSM în anul 2019, Țînț a fost și ea unul din magistrații care au votat constant alături de majoritatea formată în jurul Liei Savonea în CSM. În anul trecut, acestea a primit un salariu de membru CSM de 323.490 de lei, la care se adăugă alți 158.400 de lei, diurnă de membru ales.

În ceea ce o privește pe Lia Savonea, fosta șefă a Curții de Apel București, și cea care a controlat majoritatea în CSM în toți acești ani, într-un interviu recent aceasta a dezvăluit că intenționează să-și depună candidatura pentru a promova la Curtea Supremă. Savonea, care a susținut activ toate modificările din justiție făcute în perioada Dragnea, nu va avea probleme în a promova la Instanța Supremă în contextul în care majoritatea judecătorilor din noul CSM îi sunt apropiați. Cel mai cunoscut caz este cel al actualului președinte al ÎCCJ, Daniel Grădinaru, un apropiat al șefei CSM, fost vice-președinte al CAB în mandatul Savonei și promovat până la șefia Curții Supreme, de această dată în mandatul Liei Savonea din CSM.

Mai mult, noile legi ale justiției modifică substanțial regulamentele de promovare al judecătorilor, fiind eliminat din această procedură INM-ul, iar interviurile cu judecătorii din comisia CSM devin decisive. De altfel, marea majoritate a președinților Curților de Apel, susținători ai Liei Savonea, mulți dintre aceștia criticând protestele magistraților față de modificările legilor justiției din 2018, proteste susținute de Danileț, .

În interviul acordat publicației Gândul, Lia Savonea le-a criticat pe cele două președinte ale Instanței Supreme, Livia Stanciu, în prezent judecător CCR, și Cristina Tarcea, cu care s-a luptat deschis în timpul regimului Dragnea pe tema modificărilor din justiție și atacurilor la adresa ÎCCJ. Liviei Stanciu i-a reproșat faptul că s-a declarat “partenerul de nădejde al procurorilor”, iar Cristinei Tarcea i-a reproșat faptul că a susținut că “nu voi face greșeala de a pune semnul întrebării între procuror și avocat”.

Anul trecut Lia Savonea a încasat de la CSM un venit total 474.927 de lei.

Simona Marcu, fosta judecătoarea ÎCCJ, cea care figura în anul 2011 pe locul trei într-un top al averilor judecătorilor de la Curtea Supremă, a declarat recent într-un interviu că dorește să se întoarcă la Instanța Supremă. Mai mult, aceasta a precizat că din ianuarie 2023, atunci când își termină mandatul din CSM, își va depune candidatura pentru funcția de vice-președinte al ÎCCJ, în condițiile în care unul dintre cele două posturi este ocupat prin delegare după ce la ultimul concurs nu s-a înscris nimeni. Astfel, Simona Marcu pare favorită în a ocupa funcție de conducere la Curtea Supremă.

Nu în ultimul rând, Bogdan Mateescu, magistrat care în epoca Dragnea a făcut opoziție majorității Liei Savonea, pentru ca apoi să se alăture acesteia în momentul în care în 2021 a fost ales președintele CSM, s-a înscris la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Tribunalului Vâlcea. Concursul pentru ocuparea acestei funcții este organizat chiar de către CSM, iar Mateescu chiar a votat în ședința privind organizarea acestuia în condițiile în care el este judecător la judecătorie, ceea ce unii magistrați au interpretat drept un .

Danileț, câștig de cauză la Curtea Supremă

Cristi Danileț a anunțat luni pe pagina sa de Facebook că după un an de luptă în instanțele din țară, judecătorii de la Curtea Supremă i-au dat câștig de cauză în procesul împotriva CSM-ului unde a atacat excluderea din magistratură. Acesta a subliniat că în urma deciziei CSM, deși această soluție nu era definitivă, a fost oprit să meargă la serviciu și a rămas fără niciun fel de venit. Mai mult, acesta a subliniat că deși legea obliga CSM să motiveze soluția dată în cazul său, această motivare a venit după șase luni.

„Pe data de 13 dec 2021 eram sancționat de CSM la modul cel mai drastic: pentru două filmulețe ce țin de viață privată postate pe TikTok am fost sancționat cu excluderea. Din cele 6 sancțiuni aplicabile unui magistrat, mi s-a dat cea mai aspră. Deși soluția nu era definitivă, am fost imediat suspendat din funcție: adică mi s-au luat dosarele penale (astfel că judecata a fost reluată de la zero de alți judecători), am fost oprit să mai merg la serviciu și am fost lăsat fără niciun fel de venituri (deși am o mamă și o fiică în întreținere)”, a scris acesta pe Facebook, subliniind că între timp legea a fost schimbată astfel încât pentru genul de fapte comise de el nu se vor mai putea dicta astfel de sancțiuni, ele nefiind abateri.

Cristi Danileț nu se va întoarce însă în magistratură, pentru că, între timp, judecătorii CSM au mai dat două sancțiuni de excludere din magistratură pentru acesta, urmând ca și asupra acestora ÎCCJ să se pronunțe. Aceste două sancțiuni au fost dictate pentru acuzațiile cum că (el este membru al unui ONG), și pentru o serie de afirmații considerate politice și defăimătoare pe care Danileț le-a făcut pe un grup profesional închis dar care au apărut în presă.