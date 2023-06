Ce planuri au Theo Rose și Anghel Damian după ce se va naște fiul lor. Dezvăluirea a fost făcută de o prietenă a cântăreței

Theo Rose și Anghel Damian au planuri mari după ce se va naște fiul lor. O bună prietenă a cântăreței a dezvăluit ce au de gând cei doi viitori părinți, care au făcut deja pregătirile pentru ziua când se va naște bebelușul lor.

Ce planuri au Theo Rose și Anghel Damian după ce se va naște fiul lor

Cântăreața formează un cuplu cu Anghel Damian de anul trecut, iar pentru prima oară. Theo Rose va aduce pe lume un băiat, iar ea și partenerul ei au făcut deja pregătiri pentru nașterea lui.

Actrița din “Clanul” și regizorul de la Pro TV deja i-au cumpărat haine micuțului, pe care îl va chema Sasha. În plus, i-au amenajat deja camera băiețelului, pentru ca totul să fie pregătit atunci când vine ziua cea mare.

Deși Theo Rose și Anghel Damian nu au vorbit despre pregătirile pentru când vor deveni părinți, una dintre bunele prietene ale vedetei a oferit câteva detalii în acest sens.

Stilista Lucy Faur a mers acasă la Theo Rose pentru a o ajuta să-și separe hainele de cele de care nu mai are nevoie. Însă aceasta nu a fost singura dezvăluire despre planurile cântăreței și a partenerului ei.

Theo Rose și Anghel Damian au de gând să se mute după ce se va naște fiul lor. Cei doi se vor muta într-o casă mai mare, după cum a mai spus prietena vedetei.

“Suntem în față la Theo Rose care m-a sunat zilele trecute și m-a rugat să trec pe la ea prin garderobă și să o ajut să separăm hainele pe care le mai păstrează de hainele care nu mai au sens.

Ea va avea un copilaș, știți acest lucru, se vor muta la casă nouă, vor avea mai mult spațiu”, a declarat Lucy Faur în cadrul emisiunii , de la Pro TV.

Ce i-a spus medicul lui Theo Rose la control

Recent, Theo Rose a mers la medic pentru a-și face un control, crezând că a sosit ziua cea mare. Ajunsă acolo, , așa că vedeta a plecat acasă.

Artista nu suportă să stea fără să desfășoare o activitate, așa că s-a ocupat de diverse lucruri. Acum ceva timp, actrița le-a dezvăluit fanilor că ar vrea să nască natural.

“Nici nu vă mai zic că n-am stat acasă, că nici nu vă așteptați la altceva. Am fost la control și mi-a zis doamna doctor că pare că mai vrea să stea (n.r.: bebelușul). Am zis: da? Foarte bine, că și așa mai avem o chestie de filmat și i-am zis că nu mai apuc să filmez, că nasc.

M-am dus la Malvina și la Andreea, haideți fetelor că am o idee, un look, și am făcut o filmare repede cu telefonul, pac, pac. Și gata!”, a spus Theo Rose pe Instastory, în urmă cu câteva zile.