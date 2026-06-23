Ce poate aștepta FCSB de la Ronny Labonne? Comparația cu Maxime Sivis oferă primele indicii: „Îl va scoate pe Crețu din echipă?”

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Atunci când un club transferă un jucător dintr-un campionat mai puțin urmărit, dincolo de argumentațiile celor care și-au dat girul pentru el, primul reflex al nostru, cei care încercăm să-l punem într-un oarecare context comparativ, este să căutăm un precedent. În cazul lui Ronny Labonne, precedentul există chiar în SuperLiga. Se numește Maxime Sivis.

Maxime Sivis, precedentul din SuperLiga în cazul transferului lui Ronny Labonne la FCSB

Comparația este tentantă din mai multe motive. Ambii sunt fundași dreapta francezi, ambii măsoară 1,80 metri și ambii au ajuns în România la maturitatea carierei. Mai mult decât atât, traseul lor profesional seamănă surprinzător de mult: au trecut prin Ligue 2 și prin Championat National, al treilea eșalon francez, înainte de a face pasul spre SuperLigă. De aceea, înainte să judecăm transferul lui Labonne după nume sau CV, merită să vedem ce spun cifrele.

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Prima concluzie este evidentă: Sivis venea cu un CV mai puternic. Avea mai multe meciuri în Ligue 2 și o productivitate ofensivă superioară. Practic, francezul adus de Dinamo acumulase aproape de trei ori mai multe . Totuși, atunci când coborâm analiza strict la nivelul National, lucrurile se nuanțează.

Aici avantajul îi aparține lui Labonne. În al treilea eșalon francez a avut o contribuție ofensivă aproape dublă față de cea pe care o avusese Sivis. Altfel spus, dacă Sivis impresiona prin nivelul competițional la care jucase, Labonne punctează prin eficiența ofensivă avută în competiția în care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei.

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Conform cifrelor, Labonne ar influența 4 goluri într-un sezon la FCSB

Întrebarea este cum se traduce acest lucru în SuperLiga. În cazul lui Sivis avem deja răspunsul. În cei doi ani petrecuți la Dinamo, Maxime a jucat în 71 de meciuri, a marcat un singur gol și a oferit 6 assisturi. Asta înseamnă o contribuție la gol la fiecare 11,83 meciuri.

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Raportat la cifrele pe care le avea în Franța, productivitatea sa ofensivă a scăzut cu aproximativ o treime după venirea în România. Dacă aplicăm aceeași corecție statistică și lui Labonne, rezultatul este interesant. Francezul de la FCSB ar ajunge la aproximativ o contribuție ofensivă la fiecare 15 meciuri. Într-un sezon complet, asta ar însemna că noul transfer al FCSB ar influența între 3 și 4 goluri.

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Îl va scoate pe Crețu din echipă?

Ceea ce ne aduce la adevărata comparație. Nu cu Sivis, .

Aici cifrele nu îi sunt favorabile noului transfer al FCSB. Crețu a produs mai mult ofensiv decât sugerează percepția publică despre el. În aproape 250 de meciuri a influențat 23 de goluri, ceea ce pentru un fundaș dreapta reprezintă un randament solid.

De aceea, dacă Labonne va câștiga postul de titular, este puțin probabil să o facă datorită cifrelor ofensive. Statistic vorbind, profilul său indică mai degrabă un fundaș de echilibru, disciplinat tactic și constant defensiv.

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Concluzia este simplă. Dacă Sivis și Labonne seamănă prin profil, vârstă și constituție, diferența dintre ei este că primul a venit în România validat de Ligue 2, iar al doilea vine validat mai ales de propriile cifre din National, un eșalon fotbalistic mai jos decât cel din care venise Sivis. Pentru FCSB însă, miza nu este dacă Labonne poate fi noul Sivis. Miza este dacă poate fi mai util decât Crețu. Iar acesta este un test mult mai greu.