Ce poezie avea Gabi Mureșan înrămată în biroul său de primar. Versuri emoționante pe care i le-a dedicat o femeie din comuna pe care o conducea

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Fotbalul din România este mai sărac de joi, 9 iulie, după ce Gabi Murșean, fostul jucător, s-a stins la 44 de ani. Edil al comunei Apold ultima dată, fostul sportiv a cunoscut o mulțime de oameni în timpul vieții, iar mulți dintre ei îi regretă acum dispariția. Ce poezie avea înrămată în biroul personal.

Poezia înrămată din biroul lui Gabi Mureșan, fostul fotbalist mort la 44 de ani

Ziua de joi, 9 iulie, va rămâne una neagră pentru fotbalul românesc, dar mai ales pentru apropiații lui El , comuna pe care o conducea în calitate de primar. Fostul campion al României cu CFR Cluj era un om extrem de iubit în comuna de care se ocupa deja de 5 ani.

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În biroul său personal, pe lângă cele două tricouri cu CFR Cluj și echipa națională a României agățate pe pereți, fostul fotbalist avea, la loc de cinste, și o poezie pe care i-a scris-o o femeie din localitate. Redăm, mai jos, conținutul poeziei, potrivit :

„O nouă speranță;

A venit în sat la noi,

Un primar plin de renume,

Să ne scoată din noroi,

Căci am fost uitați de lume.

Credeam că nu se mai poate,

Credeam că totu-i pierdut,

Dar acum pe 27,

Visul ni s-a împlinit.

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Cei din Daneș sunt sătui,

Să își ude florile,

Așa suntem noi sătui,

Să ne spălăm cizmele.

Am încredere totală,

În primarul nou votat,

Vrem s-avem copii cu școală,

Preot, doctor și asfalt.

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Nu-ntr-o zi, nici într-o lună,

Dar în acest prim mandat,

Vrem să vedem că se schimbă,

În mai bine acest sat”.

Mesajul din spatele poeziei primite de Gabi Mureșan

Însă tabloul ce conținea poezia mai avea un detaliu foarte important, de suflet chiar. Mai exact, autoarea realizase un acrostih (n.r. – Poezie sau strofă în care literele inițiale ale versurilor, citite vertical, alcătuiesc un cuvânt: nume propriu, dedicație etc. sau o propoziție), din care rezulta numele și prenumele fostului campion al României la fotbal.

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Fiecare literă descria câte o calitate pe care autoarea o regăsea în edilul comunei Apold: Glorie, Ambiție, Baftă, Idei, Muncă, Unire, Respect, Energie, Sacrificiu, Activitate, Noroc.