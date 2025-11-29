Sport

Ce poreclă a primit unul dintre cei mai tehnici fotbaliști din istorie de la Ladislau Boloni: ”Mi se potrivea foarte bine”

Cum a fost numit unul dintre cei mai buni jucători din lume de către tehnicianul român Ladislau Boloni. A făcut dezvăluirea în producția care îi este dedicată.
Alexa Serdan
29.11.2025 | 14:00
Ce porecla a primit unul dintre cei mai tehnici fotbalisti din istorie de la Ladislau Boloni Mi se potrivea foarte bine
Ladislau Boloni, poreclă unică pentru un fotbalist celebru. Sursa foto: Instagram / Facebook. Colaj: Fanatik
Filmul documentar Bölöni – legenda care ne leagă, care rulează deja în cinema, vine cu informații prețioase din fotbal. Iată ce poreclă a primit unul dintre cei mai tehnici fotbaliști din istorie de la antrenorul Ladislau Boloni, în vârstă de 72 de ani.

Porecla lui Ladislau Boloni pentru unul dintre cei mai buni fotbaliști

E unul dintre cei mai buni jucători de fotbal din lume. A fost remarcat alături de Cristiano Ronaldo, iar acum face dezvăluiri unice. Fostul jucător de origine portugheză, Ricardo Quaresma, are numai cuvinte de laudă pentru Ladislau Boloni.

În producția care rulează pe micile ecrane sportivul de 42 de ani a scos la iveală un amănunt inedit. A dezvăluit ce crede despre fostul său antrenor de la Sporting Lisabona. Cu această ocazie a spus cum a fost numit de către celebrul tehnician român.

Fostul fotbalist a subliniat că a primit o poreclă unică, care a fost dezvăluită prima oară într-o carte. Mai exact, este vorba de volumul Bloc-notes, care a apărut în urmă cu câțiva ani. Au fost publicate peste 13.000 de exemplare.

„El m-a botezat Mustang atunci când a publicat cartea. Sincer, mi se potrivea foarte bine acel nume și era clar de ce am devenit Mustang: în mod evident, din cauza personalității și temperamentului meu.

Eram un copil rebel, un copil care făcea pe teren ceea ce voia, tot ce îi trecea prin minte”, a povestit fostul mare fotbalist portughez, Ricardo Quaresma, în filmul documentar dedicat lui Ladislau Boloni, scrie iamsport.ro.

„Probabil că de aceea mi-a dat porecla…”

„De fiecare dată când puteam fi pe teren, eram mereu fericit. Oricât de tristă îmi era viața în afara terenului, în momentul în care pășeam pe gazon, totul se schimba, deveneam o persoană complet diferită.

Așa că pe teren eram întotdeauna fericit. Am auzit câțiva antrenori, dar și comentatori, spunând că eram lipsit de respect, pentru că uneori nu țineam cont de îndrumările antrenorilor.

Dar asta nu era lipsă de respect, ci pur și simplu fericirea mă cuprindea; eram fără griji pe teren, trăiam doar pentru joc. Așa că uneori nu ascultam nici măcar de antrenori. 

Probabil că de aceea mi-a dat porecla Mustang, pentru că este un cal sălbatic, cu o personalitate puternică”, a completat fotbalistul care a evoluat pe postul de mijlocaș dreapta, mai arată sursa menționată.

Ricardo Quaresma are foarte multe amintiri alături de tehnicianul român. Sportivul de 42 de ani îi este recunoscător lui Ladislau Boloni. El a fost primul tânăr care a debutat datorită acestuia la echipa de seniori. S-a întâmplat în anul 2001, când avea 18 ani.

Așadar, a făcut primii pași în fotbal în academia celor de la Sporting Lisabona. În momentul de față, jucătorul s-a retras din activitatea sportivă, dar pentru tot restul vieții sale îi va mulțumi renumitului antrenor.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
