Ce poreclă are Iulia Vântur în India. Dan Negru a rămas șocat când a auzit cum o numesc unele persoane

Iulia Vântur este una dintre vedetele extrem de apreciate din România, însă numele ei este bine cunoscut și în India, dar și în alte părți ale globului.

Dan Negru a aflat cum este poreclită Iulia Vântur în India

Recent, vedeta a vorbit despre alegerea pe care a făcut-o în urmă cu aproape un deceniu. Iulia Vântur spunea că a descoperit viața în India și totodată o lume nouă, fascinantă, iar acesta este și motivul pentru care a decis să rămână acolo.

Cât de cunoscută este însă Iulia Vântur în India?

Acesta a vizitat mai multe obiective turistice, iar la un moment dat a ajuns și într-un tur la Taj Mahal. La un moment dat, ghidul a auzit că Dan Negru este din România și evident, a asociat țara noastră cu numele Iuliei Vântur.

Și iată că așa, Dan Negru a aflat cum este poreclită Iulia Vântur în India. Ghidul respectiv l-a întrebat pe prezentatorul tv dacă o cunoaște pe ”Lula”, iar în primă fază, Dan Negru nu știa despre cine este vorba.

Mai apoi însă, ghidul i-a spus de Salman Khan, iar ulterior Dan Negru a realizat despre cine este vorba, de fapt.

Dan Negru i-a povestit totul Iuliei Vântur la telefon

Iar cum întâmplarea a fost una deosebită, prezentatorul tv a avut grijă să o sune rapid pe Iulia Vântur și să îi povestească toate aceste amănunte.

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula.

Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Kahn și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, mărturisește Dan Negru pentru .

Amintim că Iulia Vântur formează un cuplu cu Salman Khan de ani buni. Fosta prezentatoare de la Pro Tv are o relație cât se poate de discretă, însă este cunoscut faptul că cei doi se înțeleg de minune.

De asemenea, deși revine în țară la anumite evenimente, Iulia Vântur are grijă de fiecare dată să se întoarcă în India, țara care a cucerit-o încă din prima clipă.