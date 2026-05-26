Ce poreclă avea, de fapt, în copilărie Florin Prunea. A uimit pe toată lumea: „Ce rasim?”

Fostul manager general de la FC Dinamo București, Florin Prunea, are numeroase povești din perioada în care era jucător și nu numai. Iată ce poreclă avea, de fapt, în copilărie. Fostul portar al Generației de Aur a dat cărțile pe față abia acum.

Florin Prunea, dezvăluiri despre numele cu care era strigat în copilărie

E sincer și direct, Florin Prunea (57 ani) având un cuvânt de spus atât în sport, cât și în politică. A pus-o la zid pe . Analistul sportiv a fost nevoit să-și ceară scuze pentru acuzațiile scandaloase, iar acum vine cu o nouă dezvăluire de senzație.

În cadrul emisiunii unde este moderator a povestit că . Avea număr de șmecher la autoturismul cu care a produs mai multe accidente de circulație. Fostul portar a fost mereu o persoană care nu a ținut cont de reguli, dovadă că în anii copilăriei era un băiat nonconformist.

Perioada respectivă i-a atras o poreclă neașteptată despre care fostul concurent de la Desafio nu s-a sfiit să vorbească. A recunoscut că toată școala îl striga într-un fel comic datorită unui obiect vestimentar. Mai exact, este vorba de o căciulă de culoare galbenă pe care i-o confecționase chiar tatăl său. Aceasta îi servea în iernile friguroase.

„Gălbenuș a fost prima mea poreclă. Ce rasism, mă? Începi și tu? Pe vremuri erau iernile alea, voi le-ați prins? De era zăpada și un frig de te lua naiba… Aveam o căciulă galbenă și îmi făcuse tata un fel de mască, de se vedeau doar ochii și gura. Și când ieșeam afară și jucam fotbal.

Âia mi-au pus porecla gălbenuș. Așa îmi spunea toată școala, frate. (n.r. și cum ai scăpat de ea?) Când am plecat de acolo. În rest, toată lumea de la școală și de la bloc, așa îmi zicea”, a dezvăluit Florin Prunea, în ultima ediție a emisiunii .

Cum e strigat Florin Prunea acum

Florin Prunea a mai avut o altă poreclă, de această dată datorită sportului practicat. Fostul mare internațional român Rodion Cămătaru a fost cel care l-a numit la începutul carierei în fotbal drept „Hanțu”. Cei doi bărbați erau prieteni buni, cunoscându-se în perioada în care evoluau pentru aceeași echipă de fotbal.

Ambii au jucat pentru Dinamo. Denumirea a apărut după o noapte de pomină pe care au petrecut-o alături de alți colegi la lăutari. Concret, porecla vine de la Costel Hanțu, unul dintre cei mai apreciați muzicanți ai anilor ’80. Ulterior, fostul participant de la Pro TV a început să fie strigat în felul acesta în vestiar.

Mai mult decât atât, fostul portar este strigat astfel și în ziua de azi. În aceeași notă, Florin Prunea a mai dezvăluit în cadrul podcastului moderat de Costin Ștucan și cum era poreclit în perioada în care stătea în cămin, în Cluj. Atunci toți îl știau drept „Țețe”.