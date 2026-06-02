Ce poreclă avea, de fapt, Nadia Comăneci. I-a fost dată de către antrenorul Bela Karolyi

Nadia Comăneci a dezvăluit cum era numită, în realitate, de regretatul Bela Karolyi. Zeița de la Montreal s-a amuzat când și-a adus aminte de acest lucru.
Alexa Serdan
02.06.2026 | 15:00
Nadia Comăneci are foarte multe amintiri cu antrenorul Bela Karolyi. Iată ce poreclă avea, de fapt, fosta gimnastă care a primit un spectacol extraordinar cu drone. Show-ul a avut loc deasupra stadionului din Onești, la întoarcerea acasă.

Nadia Comăneci și porecla din partea lui Bela Karolyi

La 50 de ani de la primirea primei note de 10 din istoria gimnasticii Nadia Comăneci (64 ani) a sărbătorit cu tot orașul Onești. Gala Campioanelor i-a adus o prezență surpriză trimisă de președintele României Nicușor Dan. Fosta sportivă, supranumită Zeița de la Montreal, a avut parte de urări și felicitări din toate direcțiile.

În orașul său natal fosta gimnastă, acolo unde se întoarce constant pentru mama sa, aceasta a făcut o dezvăluire unică. A vorbit despre regretatul antrenor Bella Karloyi care a încetat din viață pe 15 noiembrie 2024. Acesta o numea într-un anumit fel pe campioana de la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Privind în urma sa, aceasta a povestit că bărbatul obișnuia să le dea uneori nume băiețești sau ironice. În cazul gimnastei considerată drept una dintre cele mai bune sportive ale secolului al XX-lea este vorba de „Grigore”. Astfel, era asociată cu calități speciale, cum ar fi seriozitatea, disciplina, dar și încăpățânarea. Pe de altă parte, era puțin preocupată de lucrurile ”feminine” pentru vârsta sa.

„Grigore. Bella știa de ce. Atunci când era o zi bună și spunea: «Grigore, tu conduci!», știam că va fi un antrenament mai puțin dur”, a povestit Nadia Comăneci, conform publicației Adevărul. Prin urmare, Zeița de la Montreal avea o atitudine mai dură, în comparație cu alte fete din lotul de la acea vreme.

Nadia Comăneci, cinstită și în Serbia

Anul Nadia Comăneci este unul de o importanță deosebită pentru români. Fosta gimnastă a fost cinstită atât în orașul natal, cât și alte locuri. Serbia este una dintre națiunile care o adoră pe sportivă și care i-a adus felicitări la 50 de ani de la prima notă de 10. Sărbătorirea a avut loc prin lansarea unui cărți care se intitulează „Adevărate Valori Naționale”.

Volumul este semnat de Adriana Petroi și a fost prezentat în localitatea Alibunar. Evenimentul s-a desfășurat la finalul lunii mai, fiind dedicat performanței prin care vedeta a consacrat România pe scena sportului mondial. Cartea are o valoare culturală și documentară, având în paginile sale interviuri cu personalități din spațiul românesc și sârbesc.

Mai mult decât atât, atinge mai multe domenii, cum ar fi cultura, știința, sportul, teologia, arta și istoria. Totodată, volumul care o are în prim-plan pe Nadia Comăneci păstrează memoria unor experiențe de viață, opinii și parcursuri profesionale. În concluzie, reprezintă felul în care românii din Serbia sunt percepuți.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
