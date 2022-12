Ce poreclă avea fostul antrenor al FCSB: „Îi spuneam Toni Pierdea. Acum e Petrea cel Mare!”

Chindia Târgoviște e pe val de când a fost preluată de Toni Petrea. Înaintea de sosirea fostului antrenor de la FCSB, dâmbovițenii erau la retrogradare. Acum, după șase victorii și patru remize în SuperLiga, speră chiar și la un loc de play-off.

Toni Petrea, omul momentului în SuperLiga. Ce poreclă i-a fost pusă fostului tehnician de la FCSB

Săptămâna aceasta s-au jucat trei restanțe din etapa a 6-a din SuperLiga. Una dintre acestea a fost cea dintre

A fost un nou rezultat mare obținut de târgovișteni cu Petrea pe bancă, care a primit laudele lui Robert Niță

„Când mai discutam de FCSB pe YouTube și vedeam că vine după meci la flashuri îi spuneam ‘Toni Pierdea’. Când a ajuns la Chindia și am văzut că are rezultate m-am sucit și eu și am început să îi spun ‘Petrea cel Mare’.

Omul face acolo! Să nu pierzi cu o echipă care avea puncte pe minus, zici că era prefix de telefon când suni în străinătate. Și joacă cu echipe bune, importante”.

„Și-a asumat un mare risc”

„La un momentdat avea puncte la egalitate cu Farul Constanța. Dacă îl numea pe Petrea de la început, cred că erau acolo în primele 3. Dar în același timp am spus când a fost numit că și-a asumat un mare risc și își joacă cariera de antrenor.

Pentru că dacă nu îi ieșea ce a reușit deja la Chindia, era catalogat veșnicul secund al lui Reghe sau al omului de la Palat”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

După 18 etape, Chindia este pe locul 9 în SuperLiga, cu 21 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari, care se află pe poziția a zecea. În acest moment, echipa lui Toni Petrea este la opt puncte de play-off și la trei deasupra zonei nisipurilor mișcătoare.

Pentru târgovișteni urmează un nou duel de foc, în etapa a 19-a din SuperLiga, duminică, 4 decembrie, de la ora 15:30, pe terenul campioanei CFR Cluj, echipă care i-a suflat titlul lui Petrea în cele două mandate ale sale de la FCSB.