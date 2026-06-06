Sport

Ce poreclă avea Mihai Rotaru înainte de a deveni „Mike”: „Vorbeam în perfectul simplu”. Sportul practicat în tinerețe de acționarul Craiovei care i-a adus o cupă la nivel național

Mihai Rotaru, dezvăluiri în premieră la FANATIK EXCLUSIV, într-un interviu eveniment, 1 la 1 cu Horia Ivanovici! Cum i se spunea în tinerețe și ce sport a practicat
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.06.2026 | 12:45
Ce porecla avea Mihai Rotaru inainte de a deveni Mike Vorbeam in perfectul simplu Sportul practicat in tinerete de actionarul Craiovei care ia adus o cupa la nivel national
EXCLUSIV FANATIK
Ce poreclă avea Mihai Rotaru înainte de a deveni "Mike". Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a fost întrebat ce poreclă avea în tinerețe, iar răspunsul său nu a fost chiar unul neașteptat, ba chiar din contră, unul destul de previzibil în contextul dat. Prin prisma originilor sale în Oltenia, în momentul în care a ajuns la București la o vârstă încă destul de fragedă, acționarul majoritar de la Universitatea Craiova nu a dorit să se rupă de trecutul său.

Ce poreclă avea Mihai Rotaru în tinerețe și ce sport a practicat

Astfel, a continuat să aibă anumite deprinderi, în primul rând la nivel verbal, din perioada petrecută în regiunea respectivă. Prin urmare, omul de afaceri a început să fie numit de către colegii și prietenii din perioada respectivă în mod extrem de sugestiv „Olteanul”. De asemenea, cu aceeași ocazie, Rotaru a explicat și că a fost foarte apropiat de sport în general încă din adolescență.

ADVERTISEMENT

„Olteanul era porecla mea. Vorbeam în perfectul simplu. Venind la București la o anumită vârstă, eu vorbeam în continuare oltenește, să-i spunem. Și atunci porecla mea era olteanul. Am câștigat o cupă la rugby, când eram junior, cadet, cum se spune, la 17 ani. Am jucat număr 7, aripă pe grămadă. O cupă a litoralului, nu putem să spunem că am fost vreun campion, dar eram ok”, a spus Mihai „Mike” Rotaru în direct la FANATIK EXCLUSIV. 

Ce afaceri are Mihai Rotaru

Finanțatorul de la Universitatea Craiova a activat pentru o bună perioadă în domeniul agriculturii. În prezent, desfășoară un business în zona de energie „verde”. De asemenea, mai are și alte afaceri profitabile: „Am vândut agricultura acum trei ani de zile. Am vândut-o într-un moment bun de vânzare, că acum prețurile nu mai sunt aceleași. Eu funcționez ca un fond de investiții. Intru într-un anumit domeniu, investesc acolo și după o perioadă ies. De obicei după o perioadă lungă. Adică nu intru și ies după un an.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan...
Digi24.ro
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”

Ies după 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Poate din energie o să ies peste doi-trei ani, asta înseamnă că am energie deja de 20 de ani. Dar nu mă cramponez într-un business. Și mai am vreo două domenii în care investesc, dar le țin pentru mine. Întotdeauna am avut cel puțin trei domenii în care am investit”. 

ADVERTISEMENT
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația...
Digisport.ro
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația cu Dan Alexa: ”S-a ajuns la o demență”

Horia Ivanovici, interviu eveniment cu Mihai Rotaru

Scandal înainte de CSM București – Gyor la tineret! Mai mulți fani români...
Fanatik
Scandal înainte de CSM București – Gyor la tineret! Mai mulți fani români nu au fost lăsați în arenă! Foto exclusiv
Cine e fotbalistul care se iubește cu ”regina twerk-ului”. Tu îl știi?
Fanatik
Cine e fotbalistul care se iubește cu ”regina twerk-ului”. Tu îl știi?
A cucerit eventul și acum se desparte de Universitatea Craiova: „Vei rămâne mereu...
Fanatik
A cucerit eventul și acum se desparte de Universitatea Craiova: „Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră!“
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul mare jucător de la FCSB, ruptură totală cu MM Stoica: 'N-o să...
iamsport.ro
Fostul mare jucător de la FCSB, ruptură totală cu MM Stoica: 'N-o să mai vorbim niciodată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!