Ce poreclă avea Mihai Rotaru înainte de a deveni „Mike”: „Vorbeam în perfectul simplu”. Sportul practicat în tinerețe de acționarul Craiovei care i-a adus o cupă la nivel național

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Mihai Rotaru a fost întrebat ce poreclă avea în tinerețe, iar răspunsul său nu a fost chiar unul neașteptat, ba chiar din contră, unul destul de previzibil în contextul dat. Prin prisma originilor sale în Oltenia, în momentul în care a ajuns la București la o vârstă încă destul de fragedă, acționarul majoritar de la Universitatea Craiova nu a dorit să se rupă de trecutul său.

Ce poreclă avea Mihai Rotaru în tinerețe și ce sport a practicat

Astfel, a continuat să aibă anumite deprinderi, în primul rând la nivel verbal, din perioada petrecută în regiunea respectivă. Prin urmare, omul de afaceri a început să fie numit de către colegii și prietenii din perioada respectivă în mod extrem de sugestiv „Olteanul”. a fost foarte apropiat de sport în general încă din adolescență.

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„Olteanul era porecla mea. Vorbeam în perfectul simplu. Venind la București la o anumită vârstă, eu vorbeam în continuare oltenește, să-i spunem. Și atunci porecla mea era olteanul. Am câștigat o cupă la rugby, când eram junior, cadet, cum se spune, la 17 ani. Am jucat număr 7, aripă pe grămadă. O cupă a litoralului, nu putem să spunem că am fost vreun campion, dar eram ok”,

Ce afaceri are Mihai Rotaru

a activat pentru o bună perioadă în domeniul agriculturii. În prezent, desfășoară un business în zona de energie „verde”. De asemenea, mai are și alte afaceri profitabile: „Am vândut agricultura acum trei ani de zile. Am vândut-o într-un moment bun de vânzare, că acum prețurile nu mai sunt aceleași. Eu funcționez ca un fond de investiții. Intru într-un anumit domeniu, investesc acolo și după o perioadă ies. De obicei după o perioadă lungă. Adică nu intru și ies după un an.

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Ies după 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Poate din energie o să ies peste doi-trei ani, asta înseamnă că am energie deja de 20 de ani. Dar nu mă cramponez într-un business. Și mai am vreo două domenii în care investesc, dar le țin pentru mine. Întotdeauna am avut cel puțin trei domenii în care am investit”.

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