Ce postări făcea influencerul Adonis despre țara noastră. Cum erau descrise româncele de bărbatul reținut pentru că aproape l-a băgat în spital pe fratele lui Rareș Ion

ADVERTISEMENT

Scandal în lumea virtuală, după ce un influencer american pe nume Adonis l-a lovit puternic în față pe fratele lui Rareș Ion, Darian, în timpul unei transmisii live făcute în cursul după-amiezii de joi, 19 februarie 2026 pe rețeaua de socializare TikTok.

Influencerul Adonis, reținut pentru că l-a lovit în față, într-un live pe TikTok, pe fratele lui Rareș Ion, comentarii controversate despre români

Bărbatul în vârstă de 33 de ani, care și-a făcut un obicei din a posta clipuri despre țara noastră, cele mai multe critice, a fost reținut de polițiști, în cele din urmă, după tot circul pe care l-au văzut sute de internauți.

ADVERTISEMENT

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, deși fratele lui Rareș Ion a suferit răni vizibile în urma pumnului primit de la american, tânărul nu a dorit să fie transportat la spital, refuzând, așadar, serviciile medicale. Mai e de precizat că nu Darian i-a chemat pe polițiști pentru a denunța agresiunea, ci apelurile la 112 au fost făcute de trecătorii din sectorul 1, răfuiala având loc în mijlocul străzii.

Darian Gabriel Ion a refuzat transportul la spital

„Victima a refuzat transportul la spital. Amândoi au fost duși la secția de poliție pentru audieri și se fac cercetări în acest caz”, ne-au transmis reprezentanții Poliției Capitalei, în exclusivitate. Totodată, cei implicați nu au fost testați cu DrugTest, ne mai precizează surse din Poliție. După încăierarea despre care multe persoane credeau că a fost o regie pentru vizualizări pe TikTok, Adonis Crash Boom a fost reținut pentru 24 de ore. „Față de bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 1 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, au transmis autoritățile, într-un comunicat.

ADVERTISEMENT

Fratele lui Rareș, invitat să participe în live-ul lui Adonis

Ce s-a întâmplat, de fapt, pe 19 februarie? Adonis filma pe stradă, pe un bulevard destul de circulat din sectorul 1, și, la un moment dat, l-a invitat pe Darian să participe în live-ul său. Întrucât fratele lui Rareș Ion nu era de acord cu lucrurile pe care americanul le spunea despre România, a început o contradicție care s-a sfârșit prost. Influencerul nu și-a mai putut controla nervii și, văzând că Darian se apropie de el, ușor amenințător, i-a aplicat o lovitura cu pumnul atât de puternică încât l-a pus la pământ. Oamenii s-au îngrozit de ce au văzut ziua în amiaza-mare, iar restul poveștii este bine cunoscut deja de toți.

ADVERTISEMENT

„Din primele verificări a reieșit faptul că, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla în zona Piața Romană, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi fost contactat, prin intermediul unei platforme de socializare, de către bărbatul în vârstă de 33 de ani, fiind invitat să participe la o transmisiune video în direct.

Ulterior, persoana vătămată s-ar fi deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde l-ar fi întâlnit pe bărbatul în cauză, care realiza o transmisiune live pe rețelele sociale. În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuții contradictorii, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feței. Ulterior, cele două persoane au fost conduse la sediul subunității, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, transmitea, joi, Poliția Capitalei.

ADVERTISEMENT

Tiktokerul american, deranjat de fețele româncelor. Cum i-a umilit pe niște adolescenți

Influencerul Adonis are opinii destul de controversate pe care le exprimă despre România. Americanul cu aproape un milion de urmăritori și 37 de milioane de aprecieri pentru clipurile sale, le-a luat în vizor pe românce, într-unul din clipurile sale. Bărbatul le-a descris pe femeile din România drept „inabordabile”, cu o față mereu acră, folosind un termen care nu poate fi reprodus în limba română, unul extrem de utilizat în limbajul colocvial de către americani. „Ce urăsc cel mai mult la românce este că au mereu fețe nervoase, cea mai incredibilă față de t…ă care se odihnește”, spunea Adonis.

Într-un alt videoclip, americanul s-a contrazis cu niște tineri adolescenți cu privire la inteligența popoarelor din care fac parte, după ce tinerii cu care au vorbit i-au zis că românii sunt mai deștepți decât americani, chiar dacă sunt mai dezvoltate. Adonis nu a primit bine această afirmație și a vrut să îi umilească pe acei adolescenți, cerându-le să nominalizeze o singură universitate din România care e peste oricare instituție din învățământul superior american.

Darian e fratele tânărului care a murit în urma unei supradoze în casa dealer-ului lui Vlad Pascu

Revenind la personajele implicate în scandalul care a avut loc în zona Piața Romană, cel lovit este fratele lui Rareș, băiatul care a murit în urma unei supradoze în casa dealerului Tudor Duma (Maru). Presupusul dealer al lui Vlad Pascu a intrat în atenția anchetatorilor în dosarul morții lui Rareș Ion. este cel care a ucis doi tineri, fiind prins beat la volan, în zona localității 2 Mai din Constanța. Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare anul trecut.

ATENȚIE: Imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional!