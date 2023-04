Ce poți să faci în mini-vacanța de 1 Mai 2023. Destinațiile preferate ale românilor pe timpul primăverii

După Sărbătorile de Paște urmează mini-vacanța de 1 Mai 2023. Este deja un obicei ca la această dată să mergem într-un city break sau o ieșire de câteva zile pe litoral. FANATIK îți arată care sunt destinațiile preferate ale românilor în această perioadă. Mai mult decât atât, i-am întrebat pe specialiști și câți bani ar trebui să scoatem din buzunar pentru

Destinații de 1 Mai 2023 în afara țării

Dacă vă gândiți să petreceți de în afara țării, există câteva variante de destinații pe care le puteți lua în calcul. Cele mai căutate țări în această perioadă sunt Egiptul și Dubai. Însă există și variante accesibile, care nu vă vor lăsa cu portofelele goale.

“Pe primul loc ar fi Egiptul, ca în fiecare an. Este destinația numărul 1, pentru că are un raport calitate-preț foarte bun, iar românii preferă all inclusive. După Egipt ar fi Dubai.

Este la mare căutare în această perioadă. De asemenea, românii preferă Cipru și Malta, care se bat pe același loc. Sunt temperaturi optime în această perioadă, iar prețurile sunt mai reduse față de sezonul estival”, a declarat Mircea Spătar, reprezentat agenție de turism, pentru FANATIK.

Destinații de 1 Mai 2023 în țară

Multe persoane aleg să nu părăsească țara de 1 mai. Mai ales că vorbim de câteva zile libere, o excursie în țară poate fi o variantă de luat în calcul. România are multe locuri minunate care pot fi vizitate. Să nu uităm de litoralul românesc, care este în continuare la mare căutare, în special în rândul tinerilor.

“Pentru România, în top avem Băile Felix, este una dintre cele mai căutate stațiuni. Există hoteluri de 4-5 stele, se găsesc și la 2 stele. Apoi urmează Sovata și partea Maramureșului, imediat după Paște, în luna mai, vin destul de mulți turiști în aceste zone.

Pe litoral, din nou, vin multe persoane de 1 mai și apoi din luna iunie. De 1 mai există cereri de 3-4 zile, dar apoi din iunie, de când începe sezonul estival. Prețurile sunt mai accesibile acum. Mai mult merg tinerii care doresc distracție în perioada respectivă, nu neapărat familie cu copii. 1 mai este perceput ca o sărbătoare a tineretului, în special pe litoral”, a adăugat Mircea Spătar.

Cât ne costă mini-vacanța de 1 Mai 2023

Înainte de a ne planifica o vacanță, avem nevoie și de un buget. Din fericire, în această perioadă a anului prețurile sunt mai reduse, față de sezonul estival. Fie că optăm pentru o vacanță în afara țării, un city break sau chiar o vacanță de câteva zile pe teritoriul României, costurile sunt mai accesibile. Cu toate acestea, românii preferă să meargă într-o vacanță mai lungă în destinații în afara României. Și asta pentru că prețurile pot fi chiar mai mici, față de un city break.

“În Egipt, un pachet de 7 nopți, all inclusive, începe de la 390 de Euro de persoană, cu tot cu avion, cazare. Este cel mai accesibil, de aceea este și pe primul loc. Apoi pe al doilea loc este Malta, cam la același preț, doar că este inclus numai mic-dejun.

Cipru și Dubai sunt mai scumpe, dar Egiptul rămâne în continuare destul de accesibil în această perioadă. Mai există cereri și pentru city break-uri, dar nu foarte multe. În special Roma sau Paris, în perioada respectivă. Aici, un pachet de 3 nopți, cu mic dejun, începe de la 300 de Euro de persoană, cu zbor și cazare incluse.

Doar că la aceste city break-uri, dacă mai calculezi transportul local și mâncarea, ajungi la peste 1000 de Euro. Iar oamenii preferă să meargă în Egipt, cu mai puțini bani, pe o săptămână.

Pe litoralul românesc, un pachet de 3 nopți, la un hotel de 3 stele, începe de la 500 de RON de persoană, este foarte accesibil. La Băile Felix, prețurile încep de la 1200 de RON de persoană”, a mai spus Mircea Spătar, reprezentat agenție de turism, pentru FANATIK.