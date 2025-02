Ce poți să pățești dacă mănânci prea mult, forțat. Cât de periculos e un astfel de obicei

Ți se întâmplă să mănânci de mai multe ori forțat? Poate ai constatat faptul că te simți destul de rău după. În realitate însă, un astfel de obicei poate avea efecte devastatoare în timp.

Când apare supraalimentarea

Fie că vrei să slăbești, sau să îți poți menține greutatea, e esențial să nu exagerezi cu mâncarea. , iar la fel și mărimea farfuriei. Totodată, e recomandat să nu te forțezi niciodată când simți că ți-ai potolit foamea.

ADVERTISEMENT

Sunt însă unele situații mai speciale. , ori poate ai ieșit cu prietenii într-un restaurant. Unele preparate pot fi atât de delicioase încât îți e greu să te oprești.

Totodată, insistențele altor persoane te pot face de asemenea să mănânci forțat, însă ce se întâmplă dacă faci acest lucru? Supraalimentarea poate apărea de asemenea și în perioade mai stresante.

ADVERTISEMENT

În general, excesele alimentare duc la balonare, ori indigestie în primă fază. Dacă însă ai făcut un obicei din a te supraalimenta, atunci află că asta îți poate afecta sănătatea și duce la apariția unor boli cronice.

Mai exact, poți ajunge să te confrunți cu obezitate, dar și cu boli cardiovasculare. Un studiu recent a arătat că prea multă mâncare, în combinație cu băuturi carbogazoase sau alcool poate duce la arsuri gastrice și nu numai.

ADVERTISEMENT

Ce poți să pățești dacă mănânci prea mult, forțat

Totodată, în cazul unor persoane pot apărea complicații hepatice, dar și pancreatită, arată Heather Hobbs în articolul „What to Eat and Avoid on a Gallbladder Diet”. Ce mai poți să pățești dacă mănânci prea mult, forțat?

Cantitățile mari de mâncare pot aduce creșteri bruște ale glicemiei în cazul persoanelor cu diabet zaharat. Totodată, pot exista și tulburări metabolice și, evident, în timp, o creștere a greutății corporale.

ADVERTISEMENT

Există însă și situații mai grave. Sunt persoane care se confruntă cu dureri abdominale după o astfel de masă și care nu trec nici după câteva ore. Totodată, în unele cazuri apar greața, vărsăturile, dar și durerile de cap alături de o stare de oboseală.

Mai există și alte simptome precum senzația de presiune în piept, ori stare de confuzie, slăbiciune sau febră și frisoane. Toate aceste simptome sunt cele care trebuie să te trimită direct la medic, spun specialiștii.

De asemenea, persoanele care pierd controlul când vine vorba de cantitatea de mâncare consumată trebuie să ia în calcul diagnosticul unui tulburări de comportament alimentar, precum mâncatul compulsiv.

În acest caz este nevoie de psihoterapie. Cum poți evita însă situația în care mănânci prea mult, forțat? Prevenția este cea mai bună soluție. Încearcă să mănânci încet, astfel încât corpul să recunoască senzația de sațietate.

Totodată, controlul porțiilor contează și el. E de preferat să utilizezi farfurii mici, care să nu fie pline. Orarul meselor e la fel de important, iar la fel și hidratarea. Consumul de apă ajută digestia și totodată reduce tendința de a mânca excesiv.